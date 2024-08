Aosta: Autunno-Inverno 2024 le Biblioteche Comunali al centro della vita culturale con eventi per tutti

La Giunta Nuti ha recentemente approvato una serie di delibere che coinvolgono in modo significativo il panorama culturale della comunità, con particolare attenzione alla programmazione degli eventi per l'autunno-inverno 2024 nelle Biblioteche comunali. Tra le iniziative più rilevanti, spiccano quelle proposte dalla Biblioteca "Ida Désandré" e dalla Biblioteca del quartiere Dora, che offrono un ampio ventaglio di attività rivolte a diverse fasce d’età.

La Biblioteca "Ida Désandré" ha pianificato un ciclo di laboratori per bambini e famiglie con l’obiettivo di avvicinarli agli ambienti naturali urbani. L’iniziativa include anche attività all’aperto e giochi educativi, rendendo l’esperienza coinvolgente e interattiva. Per i più piccoli, la biblioteca organizza anche un ciclo di laboratori di espressione corporea e lettura, pensato per diverse fasce di età, e un evento speciale dedicato ad Halloween che unirà la lettura al disegno creativo.

Un'altra proposta interessante è il laboratorio serale di percussioni, aperto a tutte le età a partire dagli 8 anni, che culminerà in una performance finale prima di Natale. L’offerta si completa con eventi ludici a premi, come la "Grande caccia al libro" e un laboratorio natalizio per famiglie, dimostrando l’attenzione della Biblioteca verso l’intrattenimento educativo e creativo.

Nel frattempo, la Biblioteca del quartiere Dora presenta un cartellone altrettanto ricco, con laboratori artistico-creativi per bambini e spettacoli teatrali che toccano tematiche importanti come le emozioni e l’alimentazione. La biblioteca continua a sostenere la cultura e l’inclusione attraverso incontri teatrali, animazioni per bambini e famiglie, nonché presentazioni di libri che affrontano il tema del disagio, coinvolgendo un pubblico adulto.

L'Assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, ha sottolineato come questo programma variegato e multifaceted rifletta l'importanza del progetto culturale ed educativo delle biblioteche comunali: «Si tratta di un programma di eventi e laboratori vario ed eterogeneo, dalle molteplici sfaccettature, pensato per tutte le fasce di età, con una particolare attenzione ai bambini e alle bambine più piccoli/e, e che ribadisce la centralità del progetto culturale ed educativo del sistema delle biblioteche comunali nel quale questa Amministrazione continua ad investire come strumento di coesione sociale e formazione di cittadinanza».

Oltre alle attività delle biblioteche, la Giunta ha dato il via libera anche alla sesta edizione del mercatino del libro usato “Re-Book”, in collaborazione con l’associazione Forrestgump. L’evento si terrà dal 24 al 27 ottobre nel Salone della Biblioteca “Ida Désandré”, offrendo al pubblico l'opportunità di acquistare libri a partire da una libera offerta di due euro. Il ricavato sarà destinato in parte all’associazione per sostenere le spese dell’evento e in parte per l’acquisto di nuovi libri e abbonamenti a periodici che saranno poi donati al Comune.