Batailles des Reines: Youky, Magneun e Negra: le regine di By-Ollomont

18 agosto, la suggestiva conca di By ha ospitato una delle tappe più attese della tradizione valdostana: l'eliminatoria del 67° Concours Régional Batailles de Reines. In questa giornata, 79 bovine si sono affrontate in una competizione che celebra non solo la forza e la resistenza degli animali, ma anche la cultura e le radici profonde dell'allevamento bovino in Valle d'Aosta.

Il Concours Régional è molto più di una semplice competizione: è un momento di incontro e condivisione per le comunità locali, un’occasione per rinsaldare legami e trasmettere saperi che si tramandano di generazione in generazione. L'allevamento bovino in Valle d'Aosta non è solo una pratica economica, ma un pilastro della cultura locale, con le "Reines" che rappresentano l’orgoglio delle famiglie e dei paesi.

La giornata ha visto scontrarsi bovine divise in tre categorie, ciascuna con il suo fascino e la sua intensità. Nella prima categoria, sono state YOUKY e PAPILLON, entrambe appartenenti a Berthod Claudio di Doues, a salire sui primi due gradini del podio, seguite da JARDIN di Cretier Aurelio e TONNERE dei Frères Abram.

Nella seconda categoria, la vittoria è andata a MAGNEUN di Maquignaz Jean Antoine di Valpelline, che ha battuto SANGRIA di Bagnod-Favre di Doues. A completare il podio, TANGO' di Dalbard Rosi e BATAILLON di Cretier Aurelio.

Nei pesi leggeri della terza categoria, la vincitrice è stata NEGRA di Diemoz Corrado, che ha superato in finale LION di Peaquin Giulio, con SURPRISE dei Frères Abram e MARENGO di Anselmet Julien fermate in semifinale.

Una menzione speciale va a PAPILLON di Berthod Claudio, la bovina più pesante della competizione con i suoi 725 kg, un simbolo della robustezza e della vitalità che caratterizzano gli allevamenti valdostani.

Questa eliminatoria è stata solo un assaggio dell'attesissima finale del 67° Concours Régional, che si terrà domenica 25 agosto a Gressoney. Sarà un'occasione per celebrare ancora una volta la passione, la dedizione e l'amore per un mestiere che è parte integrante dell'identità della Valle d'Aosta. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere da vicino una tradizione autentica e partecipare a un evento che unisce sport, cultura e tradizione in una cornice naturale mozzafiato.