A Saint-Nicolas due interventi per difendere il bosco dagli incendi

Nel cuore dell’area Grand-Paradis, a Saint-Nicolas, è stato portato a termine un importante intervento volto alla prevenzione degli incendi boschivi. Un progetto concreto e mirato, finanziato nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI), che ha messo a disposizione 100.000 euro per rendere più sicuri e resilienti i boschi valdostani.

Il Comune di Saint-Nicolas, classificato a rischio elevato per incendi, è stato teatro di due specifici interventi selvicolturali. Le attività, affidate a operatori economici esterni esperti nel settore forestale, si sono concentrate lungo la viabilità forestale e regionale, nei punti più esposti e delicati.

L’obiettivo? Diminuire il cosiddetto “carico di incendio”, ovvero la quantità di materiale vegetale infiammabile, favorire l’introduzione di latifoglie (più resistenti al fuoco rispetto alle conifere), e trasformare i tracciati esistenti in vere e proprie fasce tagliafuoco larghe 20-25 metri. Un lavoro tecnico ma profondamente “politico” nel senso nobile del termine: proteggere le comunità e l’ambiente montano, anticipando le emergenze invece che inseguirle.

Interventi come questo dimostrano quanto sia strategico investire nella manutenzione del paesaggio, soprattutto nelle aree di interfaccia urbano-rurale dove il rischio è maggiore. In un momento storico in cui i cambiamenti climatici amplificano la frequenza e la violenza degli incendi, la prevenzione diventa non solo una necessità, ma una responsabilità collettiva.

Cos’è la SNAI?

La Strategia nazionale per le Aree interne è una politica avviata a livello statale nel periodo 2014-2020, pensata per contrastare la marginalizzazione dei territori più lontani dai servizi essenziali. Luoghi come Saint-Nicolas, ricchi di patrimonio naturale e culturale, ma spesso penalizzati da isolamento e spopolamento. La SNAI punta proprio a invertire questa tendenza, finanziando progetti capaci di valorizzare il territorio, migliorare la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale.

L’intervento realizzato a Saint-Nicolas è un esempio concreto di come si possa fare prevenzione ambientale in modo integrato, sostenibile e duraturo. Un messaggio chiaro per tutta la Valle d’Aosta e per le altre zone montane: curare il bosco significa curare il futuro delle nostre comunità. ( Fonte: Newsletter Europe Direct Vallée d’Aoste)

Per approfondire la SNAI in Valle d’Aosta clicca sul link