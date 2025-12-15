Bando CSV per benessere sostenibile e connessioni sociali: 86.000 euro per progetti in Valle d'Aosta

Nell’ambito della coprogettazione attivata con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV insieme alla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta ha pubblicato un avviso destinato alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a più di 86.000 euro.

Le OdV e APS valdostane, iscritte regolarmente al RUNTS e con sede operativa in Valle d’Aosta, potranno presentare un solo progetto declinandolo sulle due tematiche del bando: benessere equo e sostenibile e connessioni sociali.

Benessere equo e sostenibile – BES è un ambito collegato agli obiettivi dell’Agenda 2030 relativi alla salute, al benessere e alla sostenibilità dei modelli di produzione e consumo. Con questo focus si intendono finanziare progetti capaci di promuovere stili di vita consapevoli, attività di prevenzione, educazione ambientale e alimentare, iniziative di economia circolare e azioni volte a contrastare lo spreco. Le risorse disponibili ammontano a 29.082,71 euro e il contributo richiedibile per ciascuna proposta è compreso tra 5.800 e 14.500 euro.

Il secondo focus è dedicato alle Connessioni sociali e interviene su un tema particolarmente rilevante per la Valle d’Aosta, dove la dispersione abitativa, lo spopolamento dei villaggi e la distanza dai servizi possono generare solitudine e fragilità. I progetti potranno favorire l’incontro tra generazioni, sostenere la partecipazione dei giovani, contrastare l’isolamento degli anziani, coinvolgere famiglie fragili e persone con disabilità o non autosufficienti, rafforzando le reti di prossimità e la coesione sociale. Le risorse disponibili ammontano a 57.000 euro, con un contributo richiedibile compreso tra 5.700 e 19.000 euro.

Il bando è rivolto a reti partenariali composte da almeno due OdV e/o APS, che dovranno individuare un capofila responsabile della candidatura, dell’attuazione delle attività e della rendicontazione. Le attività progettuali dovranno essere realizzate tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2026, secondo quanto previsto dall’avviso.

Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate in formato digitale all’indirizzo info@csv.vda.it entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2026. La modulistica e tutta la documentazione necessaria è disponibile sul sito del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta www.csv.vda.it e sul sito della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta www.fondazionevda.it .

Incontro informativo di presentazione

Per illustrare nel dettaglio i contenuti dei bandi e rispondere a eventuali domande di chiarimento, il CSV organizza un incontro informativo aperto a tutti gli enti interessati il 23 dicembre alle 17.30 negli spazi di Plus Aosta.

Attività a sostegno delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo ministeriale anno 2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” CUP B51H25000000002 - CIG B68499082E

Per informazioni:

Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre 19 – 11100 Aosta Tel. 0165230685

e-mail: info@csv.vda.it www.csv.vda.it