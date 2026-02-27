Agricoltura, dalla Regione 367mila euro per promuovere le eccellenze: al via il bando

L’Assessorato regionale all’Agricoltura mette sul piatto 367.185 euro per spingere i prodotti di qualità della Valle d'Aosta. È stato infatti aperto il bando relativo all’intervento SRG10 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/2027, mirato a sostenere le attività promozionali delle associazioni di produttori.

Chi può accedere ai fondi

Il provvedimento si rivolge a consorzi di tutela, cooperative agricole, associazioni di produttori e reti di impresa. Al centro del finanziamento ci sono i regimi di qualità che rendono unico il territorio: dai classici DOP, IGP e DOC alla produzione biologica, passando per il disciplinare carni AREV, lo SQNPI e le menzioni tradizionali del settore vitivinicolo.



Tra le spese ammissibili rientrano la realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, immagini, video e siti web, cartellonistica e

affissioni, campagne ed eventi promozionali, seminari, incontri e workshop, acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali,

pubblicità sui media e su piattaforme internet, organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, nonché attività di diffusione di

conoscenze scientifiche e tecniche.



Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 367.185 euro.



Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 29 maggio 2026. Al fine di agevolare la programmazione delle attività sono previste due finestre istruttorie:



* prima finestra: domande presentate dalla data di pubblicazione del bando al 31 marzo 2026;

* seconda finestra: domande presentate dal 1° aprile al 29 maggio 2026.



Le domande devono essere presentate in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), direttamente dai

beneficiari o tramite lo Sportello unico dell’Assessorato, aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14, previa prenotazione ai

numeri 0165 275357 e 0165 275256.



In caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell’istanza, è possibile presentare domanda su modello cartaceo. In

tal caso il beneficiario dovrà provvedere alla successiva convalida informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.





Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/bandi_interventi_strutturali/srg10_promozione_prodotti_qualita_i.aspx



Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello unico al numero 0165 275279

o l’ufficio Sistemi di qualità al numero 0165 275354.

