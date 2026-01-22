Agricoltura, industria e mercati: tra stop al Mercosur, crisi del suinicolo e anniversari storici

Le reazioni del mondo agricolo e industriale allo stop dell’accordo tra Unione Europea e Mercosur aprono la nuova fase di incertezza sul futuro degli scambi commerciali internazionali. La sospensione è arrivata dopo la decisione del Parlamento europeo di richiedere il parere della Corte di giustizia europea sulla compatibilità del trattato, suscitando posizioni contrastanti tra chi teme una concorrenza sleale e chi guarda con preoccupazione al rallentamento delle esportazioni.

Nel frattempo, il comparto suinicolo continua a vivere una fase complessa. Le aziende agricole faticano a reggere l’aumento dei costi e la riduzione dei margini, mentre sul fronte opposto l’industria di trasformazione registra un miglioramento dei conti, alimentando un divario sempre più evidente lungo la filiera. Una situazione che riaccende il dibattito sull’equilibrio dei rapporti tra produzione primaria e industria.

Spazio anche alla storia dell’agroalimentare italiano con gli ottant’anni del salumificio Raspini, un anniversario che diventa occasione per ripercorrere l’evoluzione di un’azienda simbolo del settore e, più in generale, del Made in Italy alimentare.

Chiude il quadro la nostra rassegna stampa dei quotidiani in edicola, per leggere l’attualità agricola e industriale attraverso le principali testate nazionali.

