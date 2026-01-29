Foire de Saint-Ours: le "Reines" scendono in Piazza Plouves con il nuovo calendario 2026

Non c’è Millenaria senza il mondo rurale che ne costituisce l’anima più profonda. In occasione della Foire de Saint-Ours 2026, l’Association Régionale Amis des Batailles de Reines torna protagonista con un presidio d’onore nel cuore pulsante dell’evento: il Padiglione Enogastronomico di Piazza Plouves.

Da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio, proprio all'ingresso del padiglione, lo stand dell'associazione diventerà il punto di ritrovo per appassionati, allevatori e turisti curiosi di scoprire i segreti del 69ème Concours Régional. Un appuntamento che non è solo promozione, ma un vero rito di passaggio verso la nuova stagione dei combattimenti.

Il calendario 2026: si punta alla Finale di ottobre

La vera "chicca" per gli appassionati sarà la presentazione ufficiale del Calendario 2026. Presso lo stand, i visitatori potranno ritirare le nuove date e i libretti per annotare i risultati delle eliminatorie primaverili ed estive. Un cammino lungo e avvincente che, come da tradizione, culminerà nell'attesissima Finale Regionale del 25 ottobre 2026.

Il Polo delle Tradizioni Zootecniche

Quest’anno lo spazio espositivo si fa ancora più ricco, trasformandosi in un vero e proprio Polo delle Tradizioni Zootecniche Valdostane. In un’ottica di sinergia e valorizzazione comune, lo stand ospiterà anche l’Association Comité Régional Batailles des Chèvres e l’Association Régionale Compagnons Batailles di Moudzon. Una presenza corale che testimonia la vitalità del comparto agricolo della nostra Regione.

L'iniziativa ha trovato il pieno sostegno dell'Amministrazione regionale. L'Associazione ha voluto infatti esprimere un ringraziamento particolare all'Assessorato allo Sviluppo economico e all'Ufficio Artigianato della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il supporto tecnico e logistico che ha permesso di allestire questa vetrina d'eccellenza.

L'invito è aperto a tutti: tra una degustazione e l'altra delle eccellenze del territorio, un passaggio allo stand delle "Reines" è d'obbligo per respirare l'attesa di una tradizione che, anno dopo anno, continua a far battere il cuore della Valle.