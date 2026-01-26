Batailles de Reines 2026–2028: meno eliminatorie, più Comitati e qualche “colpo di scena” sul calendario

La Valle d’Aosta si prepara a un nuovo ciclo del Concours Régional Batailles de Reines, e il calendario triennale 2026–2028 approvato il 20 gennaio 2026 dall’Association Régionale Amis des Batailles de Reines porta con sé novità che faranno discutere appassionati e allevatori.
La prima e più evidente è la rotazione triennale, che sostituisce il vecchio sistema biennale. Le eliminatorie annuali scendono da 18 a 15, un taglio che promette più concentrazione sullo spettacolo e qualche grattacapo strategico per i Comitati. Meno gare significa meno possibilità di recuperare in caso di sconfitta, ma aumenta il fascino della posta in gioco: ogni bovina dovrà dare il massimo, e ogni Comitato dovrà giocarsi bene le carte.
E qui entrano in scena i nuovi Comitati: Ayas, Champorcher, Chambave, Saint-Pierre – Saint-Nicolas e Torgnon. Con loro, vecchie rivalità si rinforzano e nuovi duelli si profilano all’orizzonte. Non sorprende che tra chi mastica la politica interna dei concorsi si mormori già di “strategie di campo” e alleanze tra Comitati, con sguardi attenti a chi porterà il miglior toro sul ring.
Da segnalare anche la divisione del Comitato Mont-Blanc, che da quest’anno diventa due: Mont-Blanc (Courmayeur e Pré-Saint-Didier) e Morgex. Tradotto: due eliminatorie separate e doppio spazio per le schermaglie bovine, un dettaglio che gli appassionati più pignoli non mancheranno di notare.
Se da un lato la riduzione delle eliminatorie può essere vista come un vantaggio organizzativo, dall’altro rischia di alzare la tensione: le gare saranno meno, ma più decisive, con la pressione che ricade direttamente sugli allevatori e sulle loro regine del ring. Non c’è dubbio: il Concours si conferma evento centrale della tradizione valdostana, dove passione, strategia e qualche scintilla di rivalità territoriale continuano a garantire spettacolo.
Calendario 69° Concours Régional Batailles de Reines 2026
Primavera
Domenica 29 marzo – Pont-Saint-Martin
Lunedì 06 aprile – Saint-Marcel
Domenica 12 aprile – Jovençan
Domenica 19 aprile – Gignod
Domenica 26 aprile – Pollein
Estate
Domenica 02 agosto – Avise·Vertosan
Domenica 09 agosto – Valtournenche
Domenica 16 agosto – Doues·Champillon
Domenica 23 agosto – Ayas
Domenica 30 agosto – Arnad·Féhta dou lar
Autunno
Domenica 06 settembre – Aosta
Domenica 13 settembre – Cogne
Domenica 27 settembre – Mont-Blanc·Courmayeur
Domenica 04 ottobre – Chatillon-Pontey
Domenica 11 ottobre – Gressan
Sabato 24 ottobre – Les Combats du Samedi
Domenica 25 ottobre – Finale regionale
Rotazione triennale 2027–2028
Calendario 2027
Primavera – Quart, Sarre, Montjovet, Aymavilles, Issime, Valpelline
Estate – Saint-Vincent, Saint-Pierre – Saint-Nicolas, Croix-Noire, Gressoney, Bionaz–Oyace
Autunno – Villeneuve–Valsavarenche, Morgex, Chambave, Mont-Blanc, Antey-Saint-André, Saint-Christophe
Calendario 2028
Primavera – La Salle, Fénis, Challand, Verrayes
Estate – Torgnon, La Thuile, Champorcher, Brusson
Autunno – Valgrisenche, Nus, Eliminatoire du jours de l’Espace
Finale regionale – come da programma, con eventuali adattamenti dei comitati in caso di necessità organizzativa.