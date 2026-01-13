Coldiretti Valle d’Aosta: addio al registro rifiuti per chi adotta sistemi alternativi di tracciabilità

Diventa operativa la semplificazione sulla gestione dei rifiuti agricoli, con l’esenzione dell’obbligo di iscrizione al Rentri allargata a tutti gli imprenditori agricoli che adottano sistemi alternativi di tracciabilità, oltre a quelli con un volume di affari non superiore a ottomila euro all’anno.
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un chiarimento in merito al provvedimento varato con la Manovra finanziaria, frutto del lavoro portato avanti da Coldiretti in questi mesi con i gruppi parlamentari e il Governo, a partire dall’onorevole Francesco Battistoni.
“I sistemi alternativi di tracciabilità integrati nell’organizzazione di circuiti e piattaforme di raccolta consistono nella semplice conservazione per tre anni del documento di conferimento. Un grande risultato di Coldiretti che permetterà di ridurre la già pesante burocrazia che grava sulle nostre aziende”, dichiara Alessia Gontier presidente Coldiretti Valle d’Aosta.
“Un risultato che conferma l’impegno di Coldiretti nella semplificazione della gestione dei rifiuti a favore delle aziende agricole. Si tratterà - quindi - di aggiornare la convenzione in essere con la Regione in vigore dal 2017, alla luce delle modifiche ottenute”, ha aggiunto il Direttore Coldiretti Valle d’Aosta Elio Gasco.
Per maggiori informazioni su come adottare i sistemi alternativi di tracciabilità, contatta gli uffici Coldiretti Valle d’Aosta.