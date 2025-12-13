Formazione obbligatoria per allevatori e apicoltori: un’opportunità per la zootecnia valdostana

La formazione continua entra sempre più a far parte della vita quotidiana di chi lavora con gli animali, tra stalla, pascoli e apiari. In applicazione della DGR 1054/2025, è stato predisposto un evento formativo online destinato agli operatori del settore zootecnico e apistico che operano da almeno cinque anni e che possono già contare su un percorso di esperienza e formazione pregressa.

L’iniziativa nasce da una collaborazione ampia e qualificata che coinvolge l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la Struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, la Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, l’Ordine dei Veterinari della Valle d’Aosta e l’Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV). Una rete istituzionale e tecnica che punta a rafforzare la qualità del lavoro agricolo e zootecnico attraverso conoscenze aggiornate e condivise.

Il corso risponde a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 2023, che stabilisce l’obbligo formativo per tutti gli operatori responsabili di animali registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN). In particolare, la formazione è rivolta ai detentori di animali ungulati – bovini, ovini, caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne – e agli apicoltori in possesso di codice ministeriale attivo in Valle d’Aosta. Si tratta quindi di un adempimento obbligatorio, ma anche di uno strumento utile per consolidare buone pratiche, prevenzione sanitaria e attenzione al benessere animale.

Dal punto di vista organizzativo, l’evento formativo è fruibile interamente online ed è disponibile fino al 31 gennaio 2026 sulla piattaforma digitale gestita da AREV. Gli operatori interessati possono richiedere direttamente all’Associazione le credenziali di accesso e seguire le lezioni in autonomia, secondo le modalità e le istruzioni fornite online, conciliando così la formazione con i tempi e i ritmi del lavoro in azienda.

Possono accedere al corso esclusivamente gli operatori che svolgono l’attività da oltre cinque anni, come stabilito dalla DGR 1054/2025. Una scelta che valorizza l’esperienza maturata sul campo e riconosce il ruolo centrale degli allevatori e degli apicoltori nella tutela della salute animale, della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni valdostane.

In un contesto agricolo sempre più attento alle regole, alla sostenibilità e al rapporto di fiducia con i consumatori, la formazione non è solo un obbligo normativo, ma diventa un investimento sul futuro delle aziende e dell’intero sistema rurale della Valle d’Aosta.