Modon d’Or 2025: La Fontina DOP d’alpeggio protagonista della Valle d’Aosta

Si avvia alla conclusione il Concorso Modon d’Or 2025, l’iniziativa che premia la migliore Fontina DOP prodotta in alpeggio, giunto quest’anno alla partecipazione di 38 produttori. Il concorso, organizzato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, ha l’obiettivo di valorizzare il prodotto simbolo della Valle d’Aosta e riconoscere l’impegno degli allevatori nella produzione estiva di eccellenza.

«Il Concorso Modon d’Or – spiega l’Assessore Speranza Girod – si inserisce nel quadro delle iniziative che l’Assessorato mette in campo per la valorizzazione e la promozione del comparto agricolo. Attraverso la valorizzazione della Fontina DOP vogliamo dare la massima rilevanza all’impegno e alla professionalità dei nostri allevatori, finalizzati alla produzione di un’eccellenza alimentare che merita riconoscimento anche economico. L’obiettivo è lavorare insieme, ognuno per le proprie competenze, per alzare gli standard di qualità del prodotto e farlo conoscere a un numero sempre maggiore di consumatori».

Speranza Girod, ha raccolto l'eredità assessorile di Marco Carrel

Il concorso si articola come di consueto in diverse sedute di assaggio, visive, olfattive e degustative, con il coinvolgimento di tre giurie: quella tecnica, quella degli operatori del territorio e quella di eccellenza.

La giuria tecnica, composta da personale qualificato negli enti regionali del settore lattiero-caseario, ha analizzato tutte le forme iscritte al concorso. Le 10 migliori Fontine selezionate sono poi state valutate dalla Giuria degli operatori del territorio e dalla Giuria di eccellenza, il cui giudizio finale determinerà le cinque Fontine Modon d’Or 2025.

«Il Consorzio DOP Fontina ritiene che la tutela e la promozione delle DOP siano strumenti fondamentali per salvaguardare la qualità e l’unicità dei prodotti agricoli legati ai territori – sottolinea il Presidente Andrea Barmaz – La Fontina DOP Alpeggio rappresenta al meglio la Valle d’Aosta, tra attività agricole, cultura rurale, tradizioni e turismo di montagna. Il Concorso Modon d’Or è quindi un’occasione per riconoscere ai produttori il loro impegno e far comprendere al consumatore il valore unico di questo prodotto».

Anche la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, attraverso il Presidente Mauro Trèves, conferma il proprio sostegno: «Mettiamo a disposizione le nostre strutture e il nostro personale per la distribuzione delle forme ai punti vendita, ristoranti e hotel aderenti. È un appuntamento importante per promuovere il prodotto per eccellenza dell’enogastronomia valdostana e per sottolinearne qualità e peculiarità».

Fondamentale anche il contributo della Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales: «Con il Modon d’Or vogliamo dare impulso alla promozione e alla commercializzazione della Fontina d’Alpeggio – commenta il Presidente Roberto Sapia – L’aumento dei negozi, hotel e ristoranti che hanno aderito dimostra che la filiera commerciale e turistica valdostana sta maturando consapevolezza sul valore delle nostre eccellenze. Proporre la Fontina D’Alpeggio non è solo una scelta di gusto: è un gesto di identità, tutela del territorio e sostegno concreto all’economia locale».

La premiazione dei vincitori avrà luogo sabato 29 novembre 2025 alle ore 11 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc ad Aosta, con un incentivo di 1.500 euro ai cinque produttori migliori. A partire dall’8 dicembre, sarà possibile acquistare le Fontine vincitrici presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, consultabili al link: Concorso Modon d’Or 2025.

Un concorso che non premia solo il gusto e la qualità, ma la dedizione, la tradizione e la professionalità di chi ogni giorno contribuisce a rendere la Fontina DOP un simbolo autentico della Valle d’Aosta.