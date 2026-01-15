Oggi su www.agrinewsitalia.it parliamo dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, con la firma confermata sabato 17 gennaio in Paraguay, della giornata dell’allevatore in programma nella festività di Sant’Antonio Abate, di Daniela Mastroberardino rieletta presidente dell’associazione Le Donne del Vino. Per concludere la rassegna stampa, con la svolta europea sui fertilizzanti e la sospensione dei dazi su ammoniaca e urea e le prossime manifestazioni in programma Strasburgo per protestare contro l’accordo Mercosur.
Le Messager Campagnard | 15 gennaio 2026, 10:33
Oggi su www.agrinewsitalia.it
Aggiornamenti quotidiani su agricoltura, agroalimentare, ambiente e territorio, con una selezione rigorosa delle notizie
