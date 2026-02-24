Nomine di competenza regionale: aperta la candidatura per il Consiglio direttivo del Consorzio apistico

C’è un’opportunità importante per il mondo dell’apicoltura valdostana. L’Amministrazione regionale ha infatti reso noto che, ai sensi della legge regionale 11/1997, è stata avviata la procedura per coprire una vacanza nella carica di Consigliere del Consiglio direttivo dell’Associazione Consorzio apistico della Valle d’Aosta.

Si tratta di un incarico di rilievo per un settore che in Valle d’Aosta non è solo produzione agricola, ma presidio ambientale, tutela della biodiversità e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il Consorzio apistico rappresenta un punto di riferimento per gli apicoltori locali, sia sul piano tecnico sia su quello della promozione e della rappresentanza.

L’avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale della Regione al seguente link:

https://www.regione.vda.it/amministrazione/nomine/default_i.asp

Nella stessa pagina è possibile consultare tutta la documentazione necessaria e scaricare la modulistica per la presentazione della candidatura.

Le domande dovranno essere presentate entro il 13 marzo 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso. È quindi fondamentale, per gli interessati, verificare con attenzione i requisiti richiesti e rispettare i termini previsti.

La partecipazione attiva degli operatori del settore alla governance degli organismi di rappresentanza è un elemento chiave per rafforzare il comparto apistico regionale. In un momento in cui le sfide legate ai cambiamenti climatici, alle patologie delle api e alla concorrenza di mercato sono sempre più complesse, avere nel Consiglio direttivo figure competenti e motivate può fare la differenza.

Per gli apicoltori valdostani questa è dunque un’occasione concreta per contribuire direttamente alle scelte strategiche del Consorzio e dare voce alle esigenze del territorio.