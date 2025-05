Coldiretti Valle d’Aosta - Giornata biodiversità: la nostra regione scrigno di prodotti da difendere

Con circa la metà delle specie vegetali e un terzo di quelle animali presenti in tutto il continente europeo, l’Italia è leader nella tutela della biodiversità. Un patrimonio naturale straordinario che fa del nostro Paese il più green dell’Unione Europea. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti e Campagna Amica basata su dati della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd), diffusa in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Di queste, oltre 1.500 sono state salvate dall’estinzione grazie al progetto dei “Sigilli di Campagna Amica”, venduti nei mercati contadini.

Nel dettaglio, il nostro Paese ospita migliaia di specie faunistiche e specie vegetali. Di queste, il 30% degli animali e il 15% delle piante presenti in Italia vivono esclusivamente entro i confini nazionali, rendendo il nostro territorio unico dal punto di vista ecologico. “La biodiversità rappresenta per il nostro Paese un vero e proprio tesoro dal punto di vista culturale, ambientale ed economico – affermano Alessia Gontier, presidente di Coldiretti Valle d’Aosta, e Elio Gasco, direttore regionale - che va tutelato rispetto ai pericoli che vengono dagli effetti dei cambiamenti climatici, del consumo di suolo, ma anche dall’omologazione delle produzioni a livello internazionale. Un argine importante alla standardizzazione e alla tutela della biodiversità è rappresentato dall’azione di recupero portata avanti in questi anni dagli agricoltori italiani.

La Valle d’Aosta conta 4 Dop, 9 Igp, 7 Doc, 34 Pat e 4 prodotti “Sigillo”, ovvero prodotti che rientrano nell’Atlante curato dall’Osservatorio sulla biodiversità, istituito dal comitato scientifico di Campagna Amica: quali la Vacca valdostana nelle sue declinazioni di latte, carne e derivati, la segale, l’artemisia Genepy e la stella alpina. Questi prodotti e altre eccellenze si trovano e sono acquistabili nei mercati di Campagna Amica sul territorio valdostano, tra cui il mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta e sotto i portici di Piazza Chanoux sempre ad Aosta la seconda domenica di ogni mese.

“Siamo orgogliosi che il modello Campagna Amica, nato per valorizzare le eccellenze locali, diventi riferimento a livello internazionale” – concludono Gontier e Gasco – “a conferma che investire sulla biodiversità è la strada giusta per un futuro agricolo più sostenibile, in un territorio come quello valdostano, così impervio e duro ma di una bellezza mozzafiato”.