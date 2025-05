Glifosato: Carrel non parla, il Consiglio tace. E intanto la Valle si ingiallisce

Nessuna risposta, nessuna smentita, nessuna presa di posizione. Dopo l’allarme lanciato da tre associazioni valdostane sul ritorno del glifosato nei trattamenti agricoli, l’assessore all’agricoltura Marco Carrel resta in silenzio. Ma più assordante ancora è il mutismo collettivo del Consiglio regionale, incapace persino di una banale interpellanza. Intanto la primavera si colora di giallo tossico.

Il 23 aprile scorso abbiamo pubblicato un grido d’allarme. Non un’opinione, ma fatti documentati: fotografie, osservazioni dirette, analisi, norme regionali disattese. In Valle d’Aosta – a Gressan, Jovençan, Aymavilles e non solo – la primavera è tornata a tingersi di giallo chimico. Il verde brillante dei prati e dei filari lascia spazio a strisce morte, secche, bruciate dai diserbanti. È il sospetto, fondato, che il glifosato sia ancora tra noi.

A distanza di due settimane, l’assessore regionale all’agricoltura Marco Carrel non ha avuto nemmeno il pudore di un pensiero, di una parola, di una riga. Silenzio. Né una precisazione né una smentita. Nessuna rassicurazione ai cittadini, nessuna spiegazione ai consumatori, nessuna presa di distanza da pratiche che contrastano con ogni proclama sulla sostenibilità.

Ma non è solo una questione personale. È politica, e riguarda tutti. Perché anche il Consiglio Valle è rimasto muto. Nessun consigliere regionale – nemmeno uno – ha avuto il coraggio di depositare un’interpellanza, una mozione, un atto di indirizzo. La mozione 716 del 2019, approvata all’unanimità per vietare il glifosato, sembra oggi carta straccia. Quella unanimità non era convinzione, era solo posa.

Siamo davanti a un vuoto di responsabilità. Mentre altrove – dalla Toscana alla Calabria – le istituzioni bandiscono il glifosato, qui si chiudono gli occhi. Si accetta che un erbicida indicato come “probabile cancerogeno” dall’OMS possa ancora insinuarsi tra i filari della Plaine. Si tollera che la Valle d’Aosta, venduta come terra di eccellenze, nasconda sotto il tappeto chimico la sua ipocrisia.

Il problema non è solo il glifosato. Il problema è una classe politica che non ascolta, non vede, non agisce. Che si chiude in un silenzio complice, più per paura di disturbare qualche lobby agricola che per rispetto della salute pubblica. Un silenzio che non è solo inaccettabile: è indegno.

Il fattore “G” – come Glifosato, come Giallo chimico, come Grande rimozione collettiva – continua a dilagare. E mentre la terra si ammorbidisce sotto i passi dei trattori, i cittadini si chiedono chi, in Regione, abbia ancora il coraggio di parlare.

Glyphosate : Carrel se tait, le Conseil aussi. Pendant ce temps, la Vallée jaunit

Aucune réponse, aucun démenti, aucune prise de position. Après l’alerte lancée par trois associations valdôtaines concernant l’usage du glyphosate dans l’agriculture, l’assesseur Marco Carrel reste silencieux. Mais plus inquiétant encore, le mutisme collectif du Conseil régional, incapable même d’une simple interpellation. Pendant ce temps, le printemps prend une teinte jaune toxique.

Le 23 avril, nous avons lancé un cri d’alarme. Pas une opinion, mais des faits documentés : photos, observations directes, normes régionales ignorées. En Vallée d’Aoste – à Gressan, Jovençan, Aymavilles et ailleurs – le printemps est à nouveau marqué par le jaune chimique. Les vertes prairies cèdent la place à des bandes mortes, brûlées par les désherbants. Le soupçon est clair : le glyphosate est toujours utilisé.

Deux semaines plus tard, l’assesseur régional à l’agriculture Marco Carrel n’a même pas pris la peine de réagir. Silence total. Pas un mot, pas une ligne. Aucun message rassurant, aucune clarification, aucun rejet public de ces pratiques en contradiction avec la “durabilité” tant vantée.

Mais le problème dépasse l’individu. C’est toute la politique régionale qui est en cause. Aucun conseiller régional – pas un seul – n’a eu le courage de présenter une interpellation ou une motion. La motion 716 de 2019, adoptée à l’unanimité pour interdire le glyphosate, semble aujourd’hui lettre morte. Cette unanimité n’était pas une conviction, mais une simple posture.

Nous sommes face à un vide de responsabilité. Tandis qu’ailleurs – en Toscane, en Calabre – on interdit le glyphosate, ici, on ferme les yeux. On tolère qu’un herbicide classé “probablement cancérogène” par l’OMS soit encore utilisé au milieu des cultures. On sacrifie la crédibilité des produits locaux à la facilité chimique.

Le vrai problème, ce n’est pas seulement le glyphosate. C’est une classe politique qui n’écoute pas, ne voit rien, n’agit pas. Qui préfère le confort du silence à la rigueur de la vérité. Ce silence n’est pas seulement inacceptable : il est indigne.

Le facteur “G” – comme Glyphosate, comme Jaune toxique, comme Grand silence – continue de se répandre. Et pendant que la terre s’ouvre aux semences, les citoyens se demandent qui, au Conseil régional, aura encore le courage de parler.