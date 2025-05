Monticazione 2025: dichiarazioni online a partire dal 31 maggi

Un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi agricoli in Valle d’Aosta. A partire dal 31 maggio 2025, gli allevatori potranno presentare in modalità telematica le dichiarazioni di movimentazione verso codici pascolo e alpeggi, nell’ambito della campagna di monticazione 2025.

La novità è introdotta in applicazione della normativa nazionale sull’Anagrafe Zootecnica e della deliberazione regionale n. 598/2025, e rappresenta un’opportunità concreta per alleggerire il carico burocratico che da anni grava sulle aziende agricole del territorio.

La dichiarazione potrà essere compilata direttamente dal titolare del codice pascolo o da un suo delegato, attraverso il portale regionale istanzeonline.regione.vda.it, oppure accedendo alla sezione Agricoltura del sito istituzionale della Regione, dove è ben visibile l’evidenza “Monticazione 2025”.

L’accesso alla piattaforma è garantito tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per i delegati è disponibile una modulistica apposita sul portale, da compilare e caricare prima della trasmissione dei dati.

Il sistema è pensato per agevolare i professionisti del settore agricolo, consentendo loro di evitare spostamenti e file agli sportelli, con un’interfaccia chiara e intuitiva.

Per chi preferisce la modalità tradizionale, resta comunque possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo presso gli sportelli dei Servizi Zootecnici dell’Amministrazione regionale, nei seguenti giorni e orari:

Saint-Christophe, La Maladière, Rue de la Maladière 39: dal lunedì al venerdì, 9:00–14:00

Morgex, Piazza della Repubblica 1: venerdì, 9:00–13:00

Châtillon, Viale Rimembranza 18: lunedì e mercoledì, 9:00–14:00

Pont-Saint-Martin, Via Circonvallazione 13: lunedì e giovedì, 9:00–14:00

Inoltre, attraverso il portale Vetinfo (vetinfo.it) è già disponibile la procedura per l’assegnazione della delega al titolare del codice pascolo per la gestione dei modelli di movimentazione. Una guida dettagliata è disponibile online e in copia cartacea presso gli sportelli zootecnici.

Per ulteriori chiarimenti o supporto tecnico, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Zootecnici ai numeri 0165/275234, 275366 e 275270.

Digitalizzare per semplificare, senza escludere. Questo sembra essere il principio alla base dell’iniziativa, che si propone di affiancare alla tradizione un uso intelligente della tecnologia. Un piccolo, ma significativo, passo per accompagnare il mondo agricolo valdostano verso un futuro più snello ed efficiente.