La nostra regione dedica il mese di maggio alla biodiversità, un patrimonio da conoscere, proteggere e trasmettere

Un’occasione preziosa per riflettere su ciò che troppo spesso diamo per scontato: la biodiversità che abita, silenziosa e fragile, la nostra regione. È questo lo spirito che anima il ciclo di conferenze “Biodiversità in Valle d’Aosta”, organizzato dall’Amministrazione regionale, in programma nei giorni 7, 12 e 19 maggio presso la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta.

Non solo parole, ma dati, immagini, esperienze e ricerche sul campo: «Negli ultimi anni – spiega l’Assessorato all’Ambiente – abbiamo portato avanti una serie di studi approfonditi sulla biodiversità regionale, con l’obiettivo di tradurre la conoscenza in azione, e l’azione in consapevolezza collettiva».

In un’epoca in cui il termine "biodiversità" rischia di essere svuotato dal suo stesso abuso, la Valle d’Aosta lancia un segnale forte: tutelare la varietà biologica non è un vezzo ecologista, ma una scelta di civiltà. Ogni specie animale, ogni pianta, ogni equilibrio naturale racconta una parte della nostra identità territoriale, culturale e storica. «Parlare di biodiversità, oggi, significa parlare anche del futuro dei nostri figli. La perdita di una specie è la perdita di un capitolo della nostra storia naturale», Santa Tutino, dirigente del Servizio Tutela della Natura.

“Armonia con la natura e sviluppo sostenibile” – evidenzia l’Assessore all'ambienteDavide Sapinet – è il tema scelto quest’anno per la giornata mondiale della Biodiversità. Le iniziative proposte oggi cercano di rispondere a questo binomio, natura e sviluppo sostenibile, e rappresentano un’occasione per soffermarsi sull’importanza della biodiversità e per fare il punto su quanto l’Amministrazione regionale sta facendo in questo settore.”

Il 15 maggio il viaggio visivo e emozionale continua al Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, nel suggestivo castello di Saint-Pierre. Qui verrà inaugurata la mostra fotografica “Biodiversità intorno a noi”, un percorso curato dal fotografo valdostano Stefano De Maio, che per anni ha immortalato con lentezza e rispetto gli esseri viventi che popolano boschi, praterie, zone umide e pendii montani.

«Ho voluto mostrare la bellezza silenziosa che ci circonda ogni giorno – racconta De Maio –. Anche un semplice scarabeo su una foglia o un gufo che spicca il volo meritano la nostra attenzione. Perché ciò che non si vede, spesso, è ciò che più vale la pena di proteggere».

Nel weekend del 17 e 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei, il messaggio della biodiversità si trasforma in festa, gioco, scoperta. Il Museo Efisio Noussan resterà eccezionalmente aperto il 17 maggio dalle 19 alle 23, con ingresso gratuito. A Gressoney-Saint-Jean, invece, l’Alpenfaunamuseum Beck Peccoz proporrà attività ludico-educative pensate per grandi e piccoli, per riscoprire il fascino degli animali alpini attraverso il gioco e la narrazione.

«La cultura ambientale – afferma l’Assessore all’Ambiente – si costruisce anche con la meraviglia e con la partecipazione. È compito delle istituzioni offrire occasioni di contatto diretto con il nostro patrimonio naturale. Senza educazione non può esistere vera tutela».

In un momento storico in cui il cambiamento climatico e la crisi ecologica incombono anche sulle vallate alpine, questa rassegna rappresenta un atto concreto e simbolico. La biodiversità non è solo un tema per esperti o ambientalisti, è un bene comune. E come ogni bene comune, o lo difendiamo tutti, oppure lo perdiamo tutti.

Per una regione che fa dell’identità territoriale un valore fondante, la biodiversità è cultura, è storia, è economia, è turismo, è educazione. È tempo di smettere di considerarla un argomento “di nicchia”: è ora di metterla al centro del nostro futuro.

“Le ricerche che saranno illustrate nelle conferenze ci confermano la ricchezza naturalistica della nostra regione, ma sono anche uno stimolo a condividere le informazioni e agire per conservare questa ricchezza. In questo senso – sottolinea l’Assessore Sapinet - è importante ricordare l’impegno dell’Amministrazione regionale che la scorsa settimana ha approvato le prime azioni per il biennio 2025/2026, per dare attuazione agli impegni presi con la deliberazione dello scorso anno relativa ai nuovi obiettivi e le misure di conservazione per tutti i siti della rete ecologica Natura 2000. Tutte le iniziative organizzate per la Giornata mondiale della Biodiversità sono quindi finalizzate a divulgare le nuove conoscenze, le attività effettuate e anche le sfide future.”