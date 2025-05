La Valle d’Aosta a Parigi: promuovere il territorio attraverso i sapori e le immagini dell’agricoltura

Rafforzare il legame tra la Valle d’Aosta e la capitale francese attraverso un racconto fatto di immagini, sapori e passione agricola. È questo l’obiettivo dell’evento promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura e delle Risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, in programma oggi, venerdì 23 maggio alle ore 18, presso la Maison du Val d’Aoste di Parigi.

Un’occasione unica per presentare il territorio valdostano e le sue produzioni agroalimentari d’eccellenza a un pubblico selezionato di giornalisti, esperti del settore enogastronomico e personalità legate alla Regione.

Il programma prevede la narrazione del territorio attraverso le immagini della mostra “La main et le geste en agriculture”, realizzata con gli scatti vincitori del concorso fotografico indetto lo scorso marzo dall’Assessorato, e una degustazione guidata di prodotti locali a denominazione di qualità, accompagnati da vini DOC Vallée d’Aoste.

«Sarà l’occasione per far conoscere le specificità del nostro territorio agricolo e i prodotti che lo raccontano, in un momento conviviale che unisce estetica e gusto – afferma l’Assessore Marco Carrel –. Un viaggio sensoriale e culturale tra i volti, i gesti e i ritmi dell’agricoltura valdostana, che riflette il savoir-faire dei nostri produttori».

L’evento non è solo una vetrina, ma rappresenta una tappa significativa di promozione internazionale per una regione che fa della qualità e della sostenibilità agricola un tratto distintivo della propria identità.

«Parigi e la Valle d’Aosta hanno un legame profondo, e siamo lieti di poterlo rinsaldare nella sede simbolica della Maison du Val d’Aoste – prosegue Carrel –. Un luogo che incarna il nostro spirito di apertura e la volontà di condividere il valore autentico della nostra terra».

L’appuntamento si inserisce nella strategia di valorizzazione integrata del comparto agricolo e agroalimentare valdostano, che l’Assessorato sta portando avanti per promuovere, anche fuori dai confini regionali, l’unicità di una montagna che produce, accoglie e racconta.