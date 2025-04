Batailles de Reines: A Verrayes il bosquet incorona Merlita, Malizia, Moustique

L'agricoltura è da sempre il cuore pulsante della nostra tradizione, una realtà che non solo nutre il nostro corpo, ma anche la nostra cultura, la nostra storia, e la nostra identità. Le tradizioni rurali, cariche di passione e impegno, sono il simbolo di un legame profondo con la terra e di un lavoro che, seppur spesso nascosto agli occhi della città, è essenziale per la vita quotidiana di tutti noi. La bellezza delle tradizioni agricole si riflette non solo nei campi e nelle colture, ma anche nei magnifici animali che popolano le nostre stalle, come le bovine che, domenica 6 aprile, hanno animato la terza eliminatoria di primavera a Verrayes.

Quella domenica, baciata dal sole, è stata una giornata che ha celebrato la maestosità del mondo rurale e la passione di chi dedica la propria vita all'allevamento. Ben 131 bovine, aspiranti regine, si sono sfidate in una competizione che ha visto trionfare eleganza, forza e bellezza. La manifestazione ha visto una divisione in tre categorie: 31 bovine di prima categoria, 41 di seconda e 59 di terza categoria.

Un momento di grande emozione per gli allevatori e per gli spettatori che hanno assistito a una spettacolare esposizione di bestiame di qualità, simbolo della dedizione e della cura con cui gli allevatori seguono il loro lavoro. Tra le bovine di prima categoria, MERLITTA di Emanuela Machet di Saint-Denis ha conquistato il primo posto, imponendosi su ERTA di Yari Chapellu di Verrayes. Un trionfo che ha riempito di orgoglio la famiglia Machet, che continua a tramandare la passione per l'allevamento.

Nella seconda categoria, a vincere è stata MALIZIA di Vilmo Bizel di Morgex, che ha avuto la meglio su TRACASSE di Mathieu Gerbelle di Valgrisenche.

Bizel, altro protagonista indiscusso della giornata, ha brillato anche nella terza categoria con MOUSTIQUE, che ha battuto in finale REINON di Renzo Marquis di Verrayes, conquistando il primo posto anche in questa categoria.

Il lavoro degli allevatori non si limita a una semplice gestione degli animali, ma è una vera e propria arte, fatta di conoscenza, esperienza e rispetto per gli esseri viventi. Domenica è stata una giornata di grande successo per gli allevatori locali, che hanno visto ben cinque delle loro bovine classificarsi nelle prime posizioni nelle tre categorie, accedendo così alla finale regionale. Un risultato straordinario che dimostra la qualità e l'impegno che ogni allevatore mette nel suo lavoro.

Particolare attenzione merita REINON, che con i suoi 786 kg ha conquistato il titolo di "regina del peso", un riconoscimento che celebra la robustezza e la salute degli animali, simbolo della qualità della carne e del latte che producono.

L’agricoltura e l’allevamento sono colonne portanti della nostra società, non solo per la produzione di cibo, ma anche per il mantenimento di tradizioni che raccontano la storia di un popolo. La competizione di Verrayes non è solo una gara, ma una celebrazione della passione, dell’amore per la terra e degli animali, e del legame profondo che unisce l’uomo alla natura.

Il prossimo appuntamento per gli appassionati di agricoltura e tradizioni rurali sarà domenica 13 aprile a Aymavilles, dove si continuerà a celebrare la bellezza e l'importanza delle nostre radici agricole. Un'occasione per rinnovare il nostro impegno a sostenere l'agricoltura e le tradizioni che, giorno dopo giorno, ci nutrono e ci arricchiscono.