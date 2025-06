Nutrita delegazione alla 26° giornata interregionale dei pensionati a Pinerolo

Una nutrita delegazione di Coldiretti Valle d’Aosta, guidata dal Presidente regionale di Federpensionati Valle d’Aosta Fulvio Borbey, ha partecipato oggi, giovedì 26 giugno, alla XXVI Giornata interregionale dei Pensionati Coldiretti che si è svolta a Pinerolo in provincia di Torino. Del gruppo faceva parte anche Elio Gasco, rispettivamente Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta oltre ai presidenti, direttori e dirigenti della Federazione del Piemonte e delle diverse province piemontesi e liguri. Non hanno fatto poi mancare la loro presenza il presidente ed il segretario nazionale di Federpensionati Coldiretti, Giorgio Grenzi e Lorenzo Cusimano.

La giornata ricca di vari momenti si è aperta con la Santa Messa officiata, presso il Duomo della città, dal Vescovo Mons. Derio Olivero.

Spazio poi al ricordo di quelli che sono i principi e gli ideali di un’esistenza scandita dai ritmi della terra e al pranzo conviviale presso la “Seminario missionario diocesano Redentoris Mater” che si è concluso con la visita al Museo di Arte Sacra di Pinerolo.

“I Senior sono una risorsa attiva per la famiglia rurale e anche per la Coldiretti” ha affermato nel suo messaggio di saluto Fulvio Borbey, “in questi mesi siamo impegnati a sostenere l’iniziativa popolare stop cibo falso: origine in etichetta, per difendere il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini presentata all’Unione Europea”.

“Concludo con un pensiero - ha proseguito Borbey - il nostro lavoro e la nostra dedizione ci ispirano ogni giorno. Continuiamo a camminare insieme con le giovani generazioni, uniti da un legame profondo con la nostra terra, le nostre tradizioni e la nostra comunità”.

“La Festa Regionale dei Senior – sottolineano Alessia Gontier e Elio Gasco rispettivamente Presidente e Direttore Coldiretti Valle d’Aosta– è un’iniziativa sempre attesa e sentita, occasione per sottolineare la vitalità e l'entusiasmo dei pensionati di Coldiretti, che sono una risorsa preziosa per il mondo agricolo e per tutta la società italiana”.

“I nostri senior – proseguono Presidente e Direttore – sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze che non va disperso. Continuano ad essere punto di riferimento insostituibile nelle imprese agricole, oltre che per le loro famiglie, e naturalmente per la nostra Organizzazione. Sono l’esempio vivente di una saggezza che viene dai campi, dal legame con la terra, posta al servizio della società civile e dell'agricoltura”.