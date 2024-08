Ultimo appuntamento con Alpages Ouverts 2024

Sabato 24 agosto 2024 segna la conclusione della stagione di Alpages Ouverts, l'evento che celebra le tradizioni pastorali e il lavoro degli allevatori valdostani. Quest’anno, a causa dei danni causati dall’alluvione del 29 e 30 giugno, l’appuntamento si trasferisce dall’alpeggio di Valnontey all’azienda agricola Prasupiaz di Bruno Jeantet, situata in rue Grand Paradis 64 a Cogne.

L'accesso a Valnontey risulta ancora complicato a causa dei danni infrastrutturali provocati dall'evento alluvionale. Pertanto, la scelta di spostare l'evento a Prasupiaz, che si trova facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Cogne, rappresenta una soluzione pratica e accessibile per tutti i partecipanti. Una volta giunti a Cogne, è sufficiente parcheggiare l'auto nell'abitato e seguire le indicazioni per raggiungere l'azienda agricola.

Il cambiamento di location non intacca lo spirito dell'evento, che mantiene intatta la sua essenza di celebrazione delle tradizioni e delle pratiche agricole locali. L’incontro del 24 agosto offrirà ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura della montagna, scoprire le tradizioni locali e sostenere i produttori locali, che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà.

La manifestazione rappresenta un'importante occasione per valorizzare il duro lavoro degli allevatori, che, nonostante le avversità, continuano a contribuire alla preservazione delle tradizioni e alla vitalità delle comunità rurali della Valle d'Aosta. Il trasferimento dell’evento all’azienda di Bruno Jeantet, che proviene dalla stessa area di Valnontey, aggiunge un valore simbolico di solidarietà e vicinanza, riflettendo lo spirito di coesione e supporto reciproco che caratterizza le comunità locali in tempi di crisi.

In seguito ai danni causati dall'alluvione, la risposta delle comunità locali e dei Consorzi di miglioramento fondiario è stata rapida e determinata. Gli sforzi congiunti hanno incluso interventi per ripristinare le strade montane, assicurare la sicurezza delle vie di accesso e garantire che i prati restino pascolabili. Questa mobilitazione ha dimostrato l'importanza della collaborazione tra agricoltori, amministratori e cittadini nel superare le difficoltà e garantire la ripresa delle attività agricole.

L'evento di Alpages Ouverts di quest'anno, quindi, non è solo una celebrazione della cultura alpina, ma anche un segnale di speranza e resilienza. Concludendo la stagione in un contesto di rinascita, si sottolinea il valore delle tradizioni locali e l'importanza del sostegno reciproco in tempi difficili. La giornata di sabato a Prasupiaz sarà un’occasione per tutti per esprimere la propria solidarietà e partecipare a una festa che onora il lavoro e la dedizione degli allevatori della Valle d’Aosta.

Azienda agricola Prasupiaz di Jeantet Bruno

I prodotti

Fontina d’alpeggio, burro, reblec, tome, yogurt, ricotta e panna.

Il punto vendita di prodotti caseari e derivati in Rue Grand Paradis è aperto da metà ottobre a maggio, mentre quello sito presso l’alpeggio Pra-su-piaz da giugno a metà ottobre. A Pra-su-piaz si trova inoltre un ristoro agrituristico aperto da giugno a ottobre.

La visita

L’azienda è visitabile su prenotazione da effettuarsi tramite e-mail o accordi telefonici. Si visitano la stalla e la cantina di stagionatura dei formaggi ed è possibile effettuare degustazioni (su prenotazione).

Numero massimo di visitatori: max 20/25.

Lingue parlate: italiano, francese e inglese.

Come arrivare

L’azienda si trova uscendo all’abitato di Cogne-capoluogo sulla destra, un po’ più in basso, della strada carrozzabile che sale a Valnontey.