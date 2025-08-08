Traforo del Monte Bianco: mezzo pesante perde prodotto oleoso

Oggi, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 10.30, un mezzo pesante diretto verso l’Italia ha subìto una perdita, nei pressi dell’imbocco francese del Traforo del Monte Bianco

Le squadre sicurezza traffico del TMB-GEIE hanno rinvenuto la presenza di una sostanza oleosa sulla careggiata e hanno provveduto immediatamente a bloccare il mezzo pesante prima che facesse il suo ingresso in galleria.

La perdita è stata immediatamente contenuta.

Per precauzione, i Servizi Pubblici sono intervenuti sul posto per verificare la messa in sicurezza della zona e una ditta specializzata nella pulizia stradale è stata contattata per provvedere al ripristino della zona.

Il Traforo è rimasto aperto alla circolazione.