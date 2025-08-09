Passaggio di consegne al Battaglione “Aosta” della Scuola Militare Alpina

Nella mattinata di venerdì 8 agosto, la Caserma Battisti di Aosta ha ospitato la cerimonia di cambio del Comandante del Battaglione “Aosta” del Reggimento Addestrativo della Scuola Militare Alpina, un momento di solenne tradizione militare che ha visto il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Valentina Balassone e il subentrante Tenente Colonnello Fabio Salducco. A presiedere la cerimonia è stato il Comandante del Reggimento Addestrativo, Colonnello Alessandro Ianzini, alla presenza della rappresentanza della Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini, a testimoniare il legame profondo tra le penne nere in servizio e quelle in congedo.

Il Tenente Colonnello Balassone lascia il comando dopo due anni intensi, durante i quali il Battaglione ha consolidato la propria funzione di centro di eccellenza per la formazione alpina. Sotto la sua guida, sono stati organizzati e portati a termine sei moduli integrativi per le truppe alpine, nove corsi Mountain Warfare dedicati al combattimento in ambiente montano, due corsi tecnico-applicativi per i giovani ufficiali e due corsi di specializzazione per marescialli neo-assegnati. Un impegno che si è tradotto anche in cinque esercitazioni finali fuori sede, culminate nella consegna del cappello alpino ai volontari, momento simbolico e identitario per ogni alpino. A questo si è aggiunto un incarico delicato, legato alla sicurezza del Centro Addestramento Alpino, svolto con senso di responsabilità e professionalità.

Il nuovo comandante, Tenente Colonnello Fabio Salducco, arriva ad Aosta dopo aver maturato una lunga esperienza operativa e formativa presso il 3° Reggimento Alpini di Pinerolo e il Centro di Addestramento Tattico di 2° livello di Brunico. Per lui si tratta di un ritorno in Valle d’Aosta, dove anni fa aveva frequentato il corso tecnico-applicativo da neo-assegnato alle truppe alpine e i successivi corsi di specializzazione alpina. Un percorso che gli conferisce una conoscenza diretta delle peculiarità e delle esigenze della formazione militare in alta montagna.

Il Tenente Colonnello Balassone proseguirà la sua carriera assumendo un prestigioso incarico nello staff del Comando della Brigata Alpina Taurinense, portando con sé l’esperienza maturata alla guida del Battaglione “Aosta” e la consapevolezza di aver contribuito a mantenere alto il livello di preparazione e tradizione delle truppe alpine.