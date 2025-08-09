Fiamme all’alba a Nus, ma i vigili domano il pericolo in pochi minuti

L’alba aveva appena sfiorato i tetti di Nus quando, alle 7.20, un odore acre di fumo ha rotto la quiete della campagna. Nel locale dedicato alla panificazione dell'agriturismo Maison Rosset, una scintilla si è trasformata in principio d’incendio, minacciando di avvolgere il cuore caldo delle colazioni del mattino.

La chiamata d’allarme è partita rapida, e altrettanto rapida è stata la risposta. La squadra professionista del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, a bordo dell’autopompaserbatoio, ha raggiunto il luogo in pochi minuti. Accanto a loro, i volontari del distaccamento locale, pronti a entrare in azione con la stessa determinazione di chi difende la propria comunità.

Il fumo denso si è dissolto quasi subito, spazzato via dalla sinergia perfetta tra esperienza e prontezza. Le fiamme, domate senza esitazione, non hanno lasciato ferite significative, solo l’eco di una paura svanita.

All’agriturismo, tornato alla calma, resta il profumo del pane appena sfornato, simbolo di un mattino che poteva finire in tragedia ma che, grazie al coraggio e alla rapidità dei vigili del fuoco, si è trasformato in una silenziosa vittoria.