L’ora legale torna a farci correre: lancette avanti e sonno indietro Alle " lancette avanti di un'ora

C’è sempre quel momento, tra il sabato sera e la domenica mattina, in cui guardi l’orologio e ti chiedi: “Ma davvero abbiamo perso un’ora così, senza nemmeno salutarla?”. E invece sì, puntuale come ogni primavera, l’ora legale torna a far capolino, portandosi dietro un mix di entusiasmo per le giornate più lunghe e qualche sbadiglio di troppo.

Quest’anno il passaggio all’ora legale avviene nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2026: alle 2:00 le lancette scattano direttamente alle 3:00. Tradotto: si dorme un’ora in meno, ma in compenso si guadagna luce la sera, quella che invoglia a uscire, passeggiare o semplicemente a rimandare di qualche minuto il rientro a casa.

Il ritorno all’ora solare, invece, è previsto per la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, quando alle 3:00 si tornerà alle 2:00. In quel caso, piccolo premio di consolazione: un’ora di sonno in più.

Dietro questo meccanismo c’è una logica energetica: sfruttare meglio la luce naturale per ridurre i consumi elettrici. E in effetti, secondo diverse stime, il risparmio esiste, anche se negli ultimi anni il suo impatto è diventato più contenuto rispetto al passato, complici nuove abitudini e tecnologie.

Ma se da un lato c’è chi apprezza le serate luminose, dall’altro non mancano le critiche. C’è chi soffre davvero il cambio, con effetti sul sonno e sulla concentrazione, e chi semplicemente non si abitua mai a questo “jet lag domestico”. Un classico? Il lunedì mattina in cui metà ufficio arriva con lo sguardo perso e l’altra metà si dimentica di aggiornare il forno o l’orologio in auto.

Non mancano poi gli aneddoti: c’è sempre qualcuno che si presenta un’ora prima a un appuntamento o chi, convinto di essere in ritardo, scopre invece di essere perfettamente in anticipo. E poi ci sono gli irriducibili dell’orologio analogico, che trasformano il cambio dell’ora in un piccolo rituale domestico.

Negli ultimi anni, però, il dibattito si è spostato su un altro piano: ha ancora senso cambiare ora due volte l’anno? L’Unione europea ha aperto alla possibilità di abolire il sistema, lasciando ai singoli Stati la scelta tra ora legale e ora solare permanente. Una decisione che, però, è rimasta sospesa tra rinvii e mancanza di accordo.

La proposta più discussa è quella di mantenere l’ora legale tutto l’anno, così da avere più luce nel tardo pomeriggio anche nei mesi invernali. I sostenitori parlano di benefici per il turismo, il commercio e persino l’umore generale. I contrari, invece, temono mattine troppo buie, soprattutto per studenti e lavoratori.

Insomma, il dibattito è aperto e tutt’altro che risolto. Nel frattempo, però, le lancette continuano a fare il loro dovere.

Quindi prepariamoci: stanotte si dorme meno, ma da domani sera avremo un’ora di luce in più da goderci. E alla fine, tra uno sbadiglio e una passeggiata al tramonto, forse ne vale anche la pena.