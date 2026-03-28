Scuola, il tempo che scandisce la vita: approvato il calendario 2026/2027

C’è una cosa che più di ogni altra segna il ritmo della vita di una comunità: il calendario scolastico. Non è solo una questione di aule e lezioni, ma un vero e proprio metronomo sociale che organizza tempi familiari, lavoro, servizi e perfino il turismo. È da qui che bisogna partire per capire il senso della decisione presa dalla Giunta regionale, che nella riunione di venerdì 27 marzo ha dato il via libera al calendario scolastico 2026/2027.

La proposta, elaborata dalla Sovraintendenza agli studi e condivisa con il Consiglio scolastico regionale, riguarda tutte le scuole valdostane: dall’infanzia alle superiori. Una scelta che, come spesso accade, prova a tenere insieme esigenze diverse, non sempre facili da conciliare.

Le lezioni prenderanno ufficialmente il via il 10 settembre 2026, una data ormai consolidata che segna il ritorno sui banchi dopo la pausa estiva. La conclusione è fissata al 9 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre per l’infanzia si andrà avanti fino al 30 giugno 2027, con la possibilità di modulare il servizio nelle ultime settimane in base alle esigenze delle famiglie. Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto per chi lavora e ha bisogno di certezze organizzative.

Ma è nei periodi di pausa che si gioca gran parte dell’equilibrio del calendario. Oltre alle festività nazionali, sono previste alcune sospensioni mirate: il 2 novembre 2026, il 7 dicembre 2026 per il ponte dell’Immacolata, e poi le vacanze natalizie distribuite tra il 24-31 dicembre 2026 e il 2-6 gennaio 2027. Non manca la pausa per la Fiera di Sant’Orso, il 30 gennaio 2027, momento identitario forte per la Valle d’Aosta.

A queste si aggiungono le vacanze invernali dall’8 al 10 febbraio 2027 e quelle pasquali dal 25 al 30 marzo 2027. Una distribuzione che prova a bilanciare il carico scolastico lungo l’anno, evitando lunghi periodi senza interruzioni ma anche frammentazioni eccessive.

Resta poi un elemento chiave: la flessibilità. Le istituzioni scolastiche potranno infatti adattare il calendario in funzione del proprio Piano dell’offerta formativa, purché sia rispettato il minimo di 200 giorni di lezione e vi sia coordinamento con i servizi collegati, come trasporti e mense. Un margine di autonomia importante, che consente di rispondere meglio alle specificità dei territori e delle singole realtà scolastiche.

Particolare attenzione è prevista anche per le scuole secondarie superiori coinvolte nei percorsi di formazione scuola-lavoro, che potranno anticipare o posticipare le attività per gli studenti interessati. Un segnale di attenzione verso una didattica sempre più integrata con il mondo reale, anche se non priva di complessità organizzative.

A sottolineare il valore del calendario è l’Assessore Erik Lavevaz, che lo definisce un riferimento essenziale non solo per il sistema educativo, ma anche per la vita delle famiglie e per la pianificazione dei servizi sul territorio. E in effetti è proprio così: dietro a una semplice data ci sono incastri, equilibri e decisioni che riguardano l’intera comunità.

Perché la scuola, alla fine, non è mai solo scuola. È un’infrastruttura sociale. E il calendario, apparentemente un atto tecnico, è in realtà una delle scelte più concrete e quotidiane della politica.