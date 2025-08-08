Corsa contro il tempo sulla Piramide Vincent: due alpinisti precipitano nella crepaccia terminale

Paura e gelo ad alta quota questo pomeriggio sulla parete Sud della Piramide Vincent, nel massiccio del Monte Rosa. Poco prima delle 18 si è conclusa un’operazione di soccorso disperata per recuperare una cordata di due alpinisti precipitata per circa trenta metri durante l’ascesa, finendo intrappolata nella crepaccia terminale della parete.

L’allarme è scattato immediatamente: elicottero in volo, tecnici del Soccorso alpino valdostano e militari del Sagf calati con manovre delicate su un pendio gelato e verticale, dove ogni secondo poteva fare la differenza. La scena era drammatica: i due alpinisti, feriti e bloccati in fondo al vuoto della crepaccia, con il rischio costante di peggioramento delle condizioni meteo.

Il recupero è avvenuto in extremis. I due, coscienti ma in evidente stato di shock, sono stati issati in sicurezza e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Aosta per accertamenti e cure. Le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma il pericolo è stato enorme: a quelle quote, con quelle temperature, la linea tra salvezza e tragedia è sottilissima.