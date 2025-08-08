 / CRONACA

CRONACA | 08 agosto 2025, 19:21

Corsa contro il tempo sulla Piramide Vincent: due alpinisti precipitano nella crepaccia terminale

Recuperati vivi dopo trenta metri di caduta sulla parete Sud del Monte Rosa. Condizioni in valutazione al pronto soccorso

foto CSU Regione VdA

foto CSU Regione VdA

 Paura e gelo ad alta quota questo pomeriggio sulla parete Sud della Piramide Vincent, nel massiccio del Monte Rosa. Poco prima delle 18 si è conclusa un’operazione di soccorso disperata per recuperare una cordata di due alpinisti precipitata per circa trenta metri durante l’ascesa, finendo intrappolata nella crepaccia terminale della parete.

L’allarme è scattato immediatamente: elicottero in volo, tecnici del Soccorso alpino valdostano e militari del Sagf calati con manovre delicate su un pendio gelato e verticale, dove ogni secondo poteva fare la differenza. La scena era drammatica: i due alpinisti, feriti e bloccati in fondo al vuoto della crepaccia, con il rischio costante di peggioramento delle condizioni meteo. 

Il recupero è avvenuto in extremis. I due, coscienti ma in evidente stato di shock, sono stati issati in sicurezza e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Aosta per accertamenti e cure. Le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma il pericolo è stato enorme: a quelle quote, con quelle temperature, la linea tra salvezza e tragedia è sottilissima.

red/cro

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore