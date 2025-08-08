Morgex: commerciante raggirata, recuperati 88.000 euro grazie ai Carabinieri

Una truffa ben orchestrata ha colpito una commerciante di Morgex, che nella giornata di ieri si è recata presso i Carabinieri per denunciare un episodio inquietante avvenuto il pomeriggio precedente. La donna era stata contattata telefonicamente da sedicenti appartenenti all’Arma, i quali, simulando una chiamata proveniente dalla Stazione Carabinieri di Courmayeur, le avevano riferito di presunte operazioni fraudolente compiute da impiegati della sua banca ai danni dei correntisti. Convinta della veridicità della segnalazione, la titolare dell’esercizio pubblico si era recata presso il proprio istituto bancario ed era stata indotta a effettuare due bonifici istantanei per un totale di 97.000 euro.

La truffa, però, non è andata completamente a segno. Grazie alla tempestiva denuncia e all’immediata attivazione dei Carabinieri della Stazione di Morgex e della Compagnia di Aosta, coordinati dalla Procura locale, è stato possibile inoltrare una richiesta di sequestro preventivo sui conti correnti destinatari dei bonifici. L’operazione ha avuto successo: 88.000 euro sono stati recuperati e verranno restituiti alla vittima.

L’episodio, oltre a mettere in luce la crescente sofisticazione delle truffe telefoniche, conferma l’importanza della rapidità d’azione e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. In questo caso, la prontezza della denuncia e l’efficacia dell’intervento hanno evitato una perdita economica devastante, restituendo fiducia e sicurezza alla comunità.