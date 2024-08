Sabato 17 agosto 2024 Intense emozioni nel Vallone delle Cime Bianche

Nel cuore dell’emiciclo naturale della faglia dell’Alpe Vardaz, con una vista mozzafiato sulle Cime Bianche e sul Vallone, si svolgerà un evento unico che celebra l'incontro tra arte e natura. Questa sera, Lorenzo Micheli, celebre chitarrista classico, offrirà ai presenti una performance che promette di essere una colonna sonora delicata e avvolgente, in perfetta sintonia con la magnificenza del paesaggio circostante.

L'incontro di questa sera non è solo un concerto, ma un atto di amore e rispetto per questo angolo di paradiso. La musica di Micheli servirà a sottolineare l’importanza di preservare il Vallone delle Cime Bianche, un luogo di straordinaria bellezza e unicità. L'evento rappresenta un appello collettivo affinché questo territorio rimanga intatto per le generazioni future, mantenendo intatta la sua integrità naturale e culturale.

Per chi non potrà partecipare di persona, sarà possibile seguire la performance in streaming sulla pagina Facebook dedicata: InCanto nel Vallone delle Cime Bianche. Questo permetterà a tutti di essere parte di questo momento speciale e di contribuire al dibattito sulla salvaguardia del nostro patrimonio.

Tuttavia, il concerto di Micheli si contrappone in modo netto a proposte che minacciano di compromettere la bellezza di questo territorio. Recentemente, sono stati avanzati piani per la costruzione di una linea funiviaria nel Vallone delle Cime Bianche, una proposta che solleva molteplici preoccupazioni. L'inclusione di tale progetto nel Piano Regionale dei Trasporti, senza considerare i reali benefici per il trasporto quotidiano, sembra più un'operazione di puro calcolo politico piuttosto che una soluzione utile per la comunità.

Lo studio di fattibilità, presentato con gran clamore nel 2023, è stato prontamente dimenticato e non discusso come meritava. Analizzando a fondo il progetto, emerge chiaramente l'insensatezza dell'investimento sotto tutti i punti di vista: funzionale, economico e ambientale. Dieci anni di tentativi di attrarre investimenti esterni sono stati spesi senza una vera pianificazione di un'offerta turistica sostenibile, capace di valorizzare le caratteristiche uniche del territorio.

È giunto il momento di fare un passo avanti e di abbandonare questi progetti insensati. A questo proposito, prepareremo e presenteremo un documento dettagliato con le nostre osservazioni al Piano Regionale dei Trasporti, supportati dall’avv. Paola Brambilla, per garantire che le scelte future siano veramente orientate alla protezione e valorizzazione del nostro ambiente.

Il Vallone delle Cime Bianche, con la sua varietà di ricchezze naturalistiche, storico-culturali e archeologiche, è un bene prezioso che merita di essere preservato nella sua forma più pura. La performance di Lorenzo Micheli sarà un tributo alla bellezza di questo luogo, un invito a contemplare e riflettere su ciò che è veramente importante: la salvaguardia di un angolo di paradiso.

La performance Lorenzo Micheli, con la sua chitarra classica, si esibirà in un contesto naturale senza pari, in perfetta armonia con l'ambiente.

Arrivare all’Alpe Vardaz Partendo dalla piazza di St. Jacques, raggiungibile con il servizio gratuito di navetta, sono diversi gli itinerari che conducono all'altipiano di Vardaz. Il percorso geologico ad anello che culmina all'Alpe Vardaz è particolarmente consigliato. Maggiori dettagli sugli itinerari sono disponibili su Love Cime Bianche. L'escursione è a cura e responsabilità di ogni partecipante. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.

Chi è Lorenzo Micheli Formatosi a Milano e Basilea, Lorenzo Micheli è un artista di fama internazionale con una carriera che lo ha portato in 25 paesi e oltre duecento città in tutto il mondo. Insegna al Conservatorio della Svizzera italiana e ricopre ruoli prestigiosi anche in altre istituzioni accademiche. Vive tra Milano e Valtournenche.

InCanto nel Vallone delle Cime Bianche è un’occasione imperdibile per celebrare l’armonia tra arte e natura, e un appello alla conservazione di uno dei nostri più preziosi patrimoni naturali.