Successo continuato per "Guarigioni d'Amore"

Il libro "Guarigioni d'Amore", che esplora temi di affettività, montagna, disabilità e amicizia, continua a ottenere un meritatissimo successo. Questa settimana, gli autori saranno protagonisti di due eventi imperdibili che offriranno l'opportunità di scoprire più a fondo la loro opera e incontrare il pubblico.

In "Guarigioni d'Amore", Edizioni Tripla E, ci immergiamo in un mondo in cui le barriere tra il fisico e il metafisico si dissolvono nell'intreccio delle vite di Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo. Affrontando la malattia e la depressione, queste anime affini scoprono che il loro amore va oltre il semplice romanticismo, diventando una forza curativa capace di trasformare le loro esistenze. Nella cultura, la filosofia della mente ha tentato per secoli di affrontare la questione della natura della coscienza e della relazione “mente-corpo”.

La scienza stessa si trova davanti a un mistero invalicabile, un enigma che si svela solo parzialmente. Ebbene, da questo libro emerge la meravigliosa energia dell'anima, una forza vitale che permea ogni fibra del nostro essere. Questa energia è incarnata nel rapporto intenso tra Lodovico Marchisio e Roberta Maffiodo, due anime destinate a intrecciarsi in un abbraccio indissolubile.

Venerdì 9 agosto, a partire dalle 20, gli autori si presenteranno al Britannia Pub di Torre Pellice (TO). Questo incontro, organizzato con la collaborazione di Cristina Camilli e Lodovico Perotti, si svolgerà in Via Roma. La serata sarà un’occasione per approfondire le tematiche del libro in un contesto informale e conviviale. Per chi fosse interessato a partecipare, è possibile prenotare o richiedere ulteriori informazioni contattando i numeri: +39 339 466 9102 o +39 339 801 5876.

Ma non finisce qui! Il 15 e 16 agosto, gli autori si sposteranno in alta montagna per due serate speciali al Rifugio Selleries di Roure (TO). Questi eventi offriranno un'esperienza unica, immersa nella natura, e rappresentano un'occasione imperdibile per chi desidera vivere l'incontro con la letteratura in un contesto alpino suggestivo. Per dettagli e prenotazioni, si può chiamare il numero: 339 466 9102.