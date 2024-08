Grande Festa del Gruppo Alpini di Doues

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e sostenitori, è stata organizzata con dedizione e cura, riflettendo il forte attaccamento alla Penna Nera e ai valori che essa rappresenta.

Il pranzo, servito presso il capannone allestito per l’occasione, ha accolto una folla di partecipanti, tutti legati da un comune senso di appartenenza e di orgoglio per la propria storia e tradizione. Il gruppo di Doues, sotto la guida esperta del presidente e deputato Franco Manes, ha mostrato una volta di più la propria abilità nell’organizzare eventi di tale portata. Manes è stato affiancato nel compito dal sindaco di Doues, Abram Giorgio, e da Abram Cesarino, insieme al segretario regionale ANA Broglio Domenico, che hanno contribuito a garantire il successo dell’evento.

Dopo il pranzo, i partecipanti hanno potuto cimentarsi nelle tradizionali partite di "palet", uno sport molto praticato nella Valle del G.S.B. Questi momenti di svago hanno ulteriormente consolidato lo spirito di comunità e la passione per le tradizioni locali. È stato confortante vedere come, in un tempo relativamente breve, il gruppo di alpini sia riuscito a organizzare una manifestazione zonale che ha rasserenato e tranquillizzato l’intera comunità. La dedizione degli alpini a tutela del territorio è ben nota e questa festa ha dimostrato ancora una volta l’efficacia del loro impegno.

Un ringraziamento speciale va a Franco Manes, Giorgio Abram, Cesarino Abram e a tutto lo staff di collaboratori che hanno reso possibile questa bella giornata di festa e condivisione.

L’evento ha rappresentato una conferma del forte legame tra gli alpini e la loro comunità, sottolineando l’importanza di tali manifestazioni nella preservazione e celebrazione delle tradizioni. L’appuntamento è fissato per il 2025, quando Doues sarà di nuovo pronta ad accogliere la festa degli alpini con lo stesso spirito di amicizia e dedizione.