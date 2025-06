“Chez nous” torna a Oyace: aperte le candidature per gli hobbisti del legno

Anche quest’estate, il piccolo comune di Oyace torna a dare spazio al talento e alla memoria con “Chez nous”, il progetto dedicato all’artigianato tradizionale, promosso dal Comune con il sostegno del Consiglio Valle. Giunto alla quinta edizione, l’iniziativa è parte della rassegna OyaceInArt, pensata per raccontare l’identità di un territorio attraverso la creatività dei suoi abitanti.

Dal 30 giugno all’11 luglio, gli hobbisti iscritti all’Albo regionale degli artigiani potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo sul sito www.comune.oyace.ao.it.

I quattro artigiani selezionati saranno chiamati a lavorare dal vivo dall’8 al 12 agosto, nella terrazza che si affaccia sul Salone comunale Linda Gorret, realizzando panchine e poltrone in legno ispirate alla storia e al paesaggio di Oyace. Ogni partecipante riceverà un rimborso spese forfettario di 800 euro, ma dovrà utilizzare attrezzi e materiali propri.

La selezione premierà le proposte più coerenti con lo spirito del progetto e darà precedenza a coloro che abbiano esperienze simili negli ultimi due anni.

“Chez nous” è anche un’occasione per far parte di un racconto collettivo, dove tradizione e comunità si fondono in una narrazione aperta al pubblico e condivisa con il territorio. Il progetto inaugurerà simbolicamente la rassegna OyaceInArt, che si aprirà l’8 agosto con “Combin en musique”. Il giorno seguente, il Soccorso Alpino Valdostano sarà protagonista di una giornata dedicata ai suoi cinquant’anni di attività, mentre il 10 agosto toccherà alla comunità gemella di La Forclaz (Alta Savoia) animare la serata finale con musica e sapori locali, in collaborazione con la Pro loco.

Chez nous n’est pas qu’un projet d’artisanat. C’est un hommage à la mémoire, un geste de transmission, une main tendue entre générations et entre montagnes.