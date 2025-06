Un mondo di rime, sogni e ricordi

C’è un mondo colorato, fatto di parole semplici ma piene di magia, che ci appartiene da sempre. È il mondo dell’infanzia, dei giochi all’aperto, dei pomeriggi lunghi e delle risate senza pensieri. Un mondo che molti di noi "grandi" ricordano con un sorriso e che i più piccoli vivono ogni giorno, con lo sguardo acceso e il cuore leggero.

Vogliamo fare un tuffo insieme in quel mondo?

Lo facciamo attraverso le poesie, le filastrocche, i piccoli racconti in rima che nascono dalla fantasia, dai ricordi, o magari solo da un momento di ispirazione. Come la lana che si fila e si trasforma in una grande matassa, anche le parole, una dopo l’altra, possono diventare una festa di emozioni.

Italiano, francese o patois: scegliete la lingua che più sentite vostra – a Doues, le tre convivono e raccontano, ciascuna a modo suo, la bellezza di questo territorio e la ricchezza delle sue persone.

✏️ Chi può partecipare?

Tutti! Bambini, ragazzi, genitori, nonni, zii, famiglie intere!

📅 Fino a quando?

C’è tempo fino all’8 luglio per mandare il vostro elaborato.

💌 Cosa inviare?

Una poesia, una filastrocca, un piccolo testo in rima che racconti un ricordo d’infanzia, una giornata felice, un momento vissuto qui a Doues, oppure semplicemente una storia che nasce dal cuore.

Questo è il momento per tirare fuori la creatività, per raccontare Doues, l’infanzia, i giochi di ieri e di oggi... nelle parole che vi vengono più naturali.

Gli organizzatori aspettano con gioia ogni vostra rima, ogni sorriso che saprete mettere nero su bianco.

Perché il bello, quando si condivide, diventa ancora più bello.