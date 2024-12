Armonie di Natale: Un Concerto di speranza e comunità nell'Unità Parrocchiale Allein-Doues-Roisan

Nel cuore delle festività natalizie, quando l'atmosfera si tinge di calore e di speranza, l'Unità Parrocchiale di Allein-Doues-Roisan ha regalato alla sua comunità un evento straordinario, il tradizionale Concerto di Natale. Quest'anno, però, la magia dell’incontro e della condivisione è stata ancora più palpabile, grazie alla partecipazione delle tre piccole cantorie delle parrocchie unificate, un momento che ha permesso di riscoprire la forza della comunità, il legame spirituale e l'emozione di un Natale vissuto insieme ad Allein.

L’evento ha avuto come protagonisti assoluti i bambini dei piccoli cori, i quali, con la loro dolcezza e la loro dedizione, hanno saputo trasmettere tutta la bellezza del Natale attraverso la musica. Il concerto, che in passato si svolgeva solo con il piccolo coro di Roisan, ha visto quest'anno la partecipazione anche delle cantorie di Allein e Doues, grazie all'unificazione delle parrocchie. Questo ampliamento ha permesso di rendere ancora più ricco e coinvolgente il programma musicale, che ha spaziato da brani tradizionali a canti più moderni, tutti uniti dalla stessa intenzione di celebrare la nascita di Gesù.

La serata è stata inaugurata dalla cantoria di Doues, diretta da Chantal Cuaz e accompagnata all’organo dal maestro Michel Rosset. In apertura, il pubblico ha potuto ascoltare Astro del ciel, C’est Noël tous les jours e Attorno al fuoco, brani che hanno portato con sé un messaggio di pace e speranza. A seguire, il piccolo coro di Roisan, diretto con maestria da Michela Gorré, ha eseguito tre brani che hanno suscitato emozione e partecipazione: Anche quest’anno è già Natale, Tura Laura e Ding Dong guarda su nel cielo. Prima di congedarsi, i bambini si sono uniti alla cantoria di Roisan per interpretare insieme il brano Preferisco il paradiso, che ha reso il momento ancora più speciale.

La cantoria di Roisan ha proseguito con l’esecuzione di tre brani dal ritmo vivace e coinvolgente: Jingle bells, Maria lassù e Christ is my Hope, portando il pubblico a un crescendo di emozioni. L’ultima esibizione è stata quella della cantoria di Allein, diretta da Michela Ronc, che ha offerto al pubblico una selezione di canti dal forte messaggio spirituale: Chiamati per nome, Se la gente usasse il cuore, Davanti al Re e Dio con noi Emmanuel.

La serata si è conclusa in un abbraccio corale che ha coinvolto tutti i partecipanti, quando le tre cantorie e il piccolo coro hanno intonato insieme A Natale puoi e Jesus Christ you are my life. Un momento di grande unione, che ha chiuso in bellezza una serata dedicata alla celebrazione del Natale e della comunità.

Un ringraziamento speciale va a Don Marcello, parroco dell'Unità Parrocchiale, la cui guida spirituale e supporto costante hanno permesso la realizzazione di un evento che, più di ogni altro, ha rafforzato i legami tra le parrocchie e reso il Natale ancora più ricco di significato. Con la sua presenza discreta ma decisiva, Don Marcello ha saputo infondere nei cuori dei partecipanti un senso di speranza e di pace, che ha trovato la sua massima espressione nei canti dei bambini. Un Natale davvero speciale, che ha rinnovato la bellezza di una tradizione che continua a crescere, anno dopo anno, nel segno dell’amore e della comunità.