Comune di Verrès: divieto di transito e sosta nelle vie e piazze del paese venerdì 30 e sabato 31 maggio in occasione del passaggio e della partenza del 108° Giro d'Italia

Tenuto presente che sabato 31 maggio 2025, si terrà la 20^ tappa del 108° Giro d’Italia 2025, con partenza da Verrès alle ore 10.50 ed arrivo a Sestriere: Sono vietati il TRANSITO e la SOSTA, con applicazione della rimozione forzata degli autoveicoli non autorizzati , nelle Piazze e nelle Vie pubbliche, in orari e luoghi come di seguito descritti:

dalle ore 14.00 di VENERDI’ 30 MAGGIO 2025 alle ore 17.00 di SABATO 31 MAGGIO 2025

Piazzale antistante piscina regionale (compreso coperto);

Area sosta bus- via XXVI Febbraio

Via J.B.Barrel (parcheggio antistante scuola infanzia e nido e parcheggio area sportiva);

Via J.B.Barrel (dalla rotonda di Via Giardini all’intersezione con Via XXVI Febbraio);

Via dei Giardini (parcheggio antistante scuola infanzia e nido).



dalle ore 16:00 di VENERDI’ 30 MAGGIO 2025 alle ore 14.00 di SABATO 31 MAGGIO 2025

Piazzale Ceretto;

Parcheggi di Via Frère Gilles (parcheggi antistanti ed adiacenti Centro medico - parcheggio adiacente entrata ISILTeP).

Piazzale Brambilla;

Parcheggi di Via A. Cretier (dall’impianto semaforico di Via Circonvallazione al monumento AVIS)

Via delle Scuole;

Piazza Don Carlo Boschi;

dalle ore 17.00 di VENERDI’ 30 MAGGIO 2025 alle ore 14.00 di SABATO 31 MAGGIO 2025

Via Duca d’Aosta, su entrambi i lati (da Via don C. Boschi fino all’intersezione con la S.S. n. 26);

Piazzale Gran Roc, Piazza Cravetto e Piazza Don Carlo Boschi.

Tutti i parcheggi di Via Duca d’Aosta (da incrocio Via Don C.Boschi sino a quello S.S. n. 26) compreso quello adiacente accesso ex Lavazza);

E’ inoltre vietata la CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli non autorizzati, secondo le seguenti modalità:

SABATO 31 MAGGIO 2025 dalle ore 05.00 sino alle ore 13.00



Via A. Cretier (dal suo inizio sino all’impianto semaforico di Via Circonvallazione);

Via Franchetè (ultimo tratto dall’incrocio con Via Don C. Boschi);

Via Don Carlo Boschi;

Via XXVI Febbraio;

Via F.lli Artari (da Piazzale Brambilla ad incrocio Via A. Cretier);

Via L. Barone;

Via F.lli Artari (divieto di transito ed inversione del senso di marcia).

Via J.B.Barrel (dal suo inizio alla rotonda di Via Giardini);

Via dei Giardini (dalla rotonda micro sino all’impianto semaforico di Via Circonvallazione).



Si segnala inoltre che nella mattinata di sabato 31 maggio non verrà effettuato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta (organico).