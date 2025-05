Digitale facile, una Unité più vicina ai cittadini: a giugno sei tappe nei Comuni del Grand-Paradis

Non tutti sanno che per richiedere un certificato anagrafico oggi basta un clic, né che è possibile controllare i referti medici senza recarsi in ambulatorio. In un’epoca in cui la digitalizzazione corre veloce, il rischio è che qualcuno resti indietro. È proprio da questa consapevolezza che nasce il progetto Digitale Facile, un’iniziativa concreta e gratuita, promossa nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che a giugno farà tappa in sei Comuni dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

L’obiettivo è chiaro: aiutare le persone a utilizzare con maggiore autonomia e consapevolezza strumenti digitali ormai indispensabili nella vita quotidiana. SPID, CIE, Fascicolo sanitario elettronico, ma anche consigli pratici per proteggersi dalle trappole online: ogni appuntamento si trasforma in un’occasione per imparare facendo, con il supporto dei facilitatori digitali – operatori formati per spiegare la tecnologia in modo semplice, amichevole, umano.

Una tecnologia a misura di comunità

Il progetto si basa su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: portare la tecnologia alle persone, e non il contrario. Ecco allora che il Punto Digitale Facile, dopo l’esperienza positiva avviata a Saint-Pierre, diventa mobile, raggiungendo sei diversi Comuni – anche nelle vallate laterali – per favorire la partecipazione di tutti, senza barriere logistiche o burocratiche.

«Siamo contenti di lavorare con i Comuni per proporre ai cittadini dell’Unité Grand-Paradis, ma non solo, un servizio che risponde a domande concrete», spiega Mauro Lucianaz, Presidente dell’Unité. «Durante questo primo mese di appuntamenti valuteremo il riscontro della popolazione e potremo programmare nuove date e l’attivazione su altri Comuni, per raggiungere potenzialmente tutti i cittadini sul territorio».

Dove e quando

Ecco il calendario degli appuntamenti, ciascuno pensato per offrire massima accessibilità in termini di orario e localizzazione:

3 giugno, Aymavilles (Biblioteca) – ore 14.00-16.00

17 giugno, Rhêmes-Saint-Georges (Biblioteca) – ore 09.00-13.00

17 giugno, Rhêmes-Notre-Dame (Municipio) – ore 14.00-16.00

19 giugno, Arvier (Biblioteca) – ore 14.00-16.00

24 giugno, Introd (Biblioteca) – ore 14.00-16.00

27 giugno, Sarre (Biblioteca) – ore 08.30-12.00 e 14.30-17.00

Per partecipare, è sufficiente prenotare al numero verde 800 61 00 61 oppure presentarsi direttamente nella fascia oraria indicata.

Digitale Facile rientra nel più ampio disegno tracciato dal PNRR, nella sua Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, e si collega alla strategia della “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU. A livello operativo, il progetto è realizzato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta tramite la società in house IN.VA S.p.A., garanzia di prossimità amministrativa e competenza tecnica.

In un mondo che cambia, serve una guida per non perdersi. I Punti Digitale Facile sono un piccolo ma prezioso strumento per costruire una cittadinanza digitale più forte, più sicura, più inclusiva.

