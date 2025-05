Valle d’Aosta - Anas: mercoledì 28 maggio riapre al traffico il Colle del Piccolo San Bernardo

Mercoledì 28 maggio Anas e il gestore francese riapriranno al traffico il Colle del Piccolo San Bernardo. Sul versante italiano la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” sarà pertanto nuovamente percorribile senza limitazioni a partire da località Les Suches, nel comune di La Thuile. La cerimonia di riapertura con l’incontro delle frese italiane e francesi presso il confine di Stato si svolgerà alle 10:30 circa. L’effettiva apertura al transito del Colle è prevista per le ore 11:00.

Nella seconda metà di aprile Anas ha avviato le attività di sgombero neve, condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. In concomitanza con le operazioni di pulizia i tecnici hanno reinstallato le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse a novembre 2024 per evitarne il danneggiamento a causa di possibili slavine.

Il tratto più a valle compreso tra Pont Serrand e Les Suches è già riaperto al traffico da giovedì 15 maggio.

