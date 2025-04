Valpelline: Anche il comune di Roisan nel festival 'Combin en Musique'

Il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito martedì 8 aprile 2025 per discutere diversi temi di rilevanza per la comunità locale. Un passo importante è stato l’approvazione del contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destinerà 20mila euro alla promozione del marchio "Valpelline Outdoor". Questo marchio sarà utilizzato per valorizzare e promuovere le numerose attività all’aria aperta offerte dal territorio, come escursioni e sport outdoor, con l’obiettivo di attirare turisti e appassionati della natura già a partire dalla prossima estate.

Nel corso della seduta, è stato approvato anche l’ingresso del Comune di Roisan nel festival "Combin en Musique", un’iniziativa culturale che unisce i comuni della zona per promuovere la musica e la cultura in un contesto di comunità. Questo evento rappresenta una importante occasione di aggregazione sociale e promozione turistica per la Valle del Grand Combin.

Il Consiglio ha inoltre modificato il Regolamento per la raccolta dei rifiuti, introducendo novità nel calcolo del tributo Tari. A partire dal 2025, il tributo non terrà più conto dei conferimenti ai nuovi contenitori o molok, ma si baserà solo sulla superficie dell’abitazione e sul numero dei componenti del nucleo familiare. Questa modifica è stata accompagnata da un annuncio positivo: un calo del 3,5% del tributo, grazie ai risparmi ottenuti nella gestione dei rifiuti a livello dell’Unité Grand-Combin.

Altra novità significativa riguarda la sicurezza e il decoro urbano. Il Consiglio ha deciso di rafforzare il sistema di videosorveglianza, con l’intento di contrastare abbandoni di rifiuti, atti di vandalismo e problemi legati alle deiezioni canine. Le modifiche al Regolamento per la videosorveglianza mirano ad aumentare il controllo nelle aree pubbliche e a rendere più severi i controlli per chi non rispetta le regole, con pene più dure per chi abbandona i rifiuti o compie atti incivili.

Infine, il Consiglio ha approvato un’altra modifica importante, questa volta in ambito di sicurezza: il Regolamento per la dotazione di strumenti di autodifesa per la Polizia locale. L’introduzione dello spray al peperoncino come strumento di autodifesa per il nuovo agente in servizio è un passo verso l’adeguamento delle risorse a disposizione degli agenti, garantendo loro una maggiore protezione durante le operazioni sul campo.

Con queste decisioni, il Consiglio comunale di Valpelline ha confermato il suo impegno per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita della comunità, puntando su iniziative che spaziano dalla cultura alla sicurezza, fino alla valorizzazione delle risorse naturali e al benessere dei cittadini.