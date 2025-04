Doues: Bando di Gara per la Gestione del Centro Sportivo Comunale

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di valorizzazione delle strutture pubbliche, con l’obiettivo di rendere il centro sportivo un punto di riferimento per la comunità, promuovendo la pratica sportiva e attività ricreative.

Un'offerta di gestione a lungo periodo

Il Comune di Doues ha deciso di affidare la gestione del Centro Sportivo attraverso un contratto di affitto d’azienda, con una durata iniziale di tre anni. Il periodo di inizio sarà il 1° giugno 2025 e si concluderà il 31 maggio 2028. Tuttavia, il contratto prevede anche un’opzione di proroga tecnica, che estenderebbe la gestione fino al 30 settembre 2028, in modo da coprire la stagione estiva e garantire la continuità dei servizi anche oltre il termine del periodo contrattuale iniziale. Alla fine di questo periodo, sarà possibile rinnovare il contratto per un ulteriore triennio.

I dettagli economici del bando

L'importo a base di gara per la gestione del centro sportivo è fissato in 5.800,00 euro all’anno, a cui si aggiunge l’IVA del 22%. Questo importo è destinato a coprire i costi della gestione completa delle strutture, compreso l'esercizio pubblico di tipologia 4, che permette la somministrazione di cibi e bevande all’interno del centro.

tempistiche e modalità di partecipazione

Gli operatori interessati a partecipare al bando hanno tempo fino al 23 aprile 2025 per presentare le proprie domande. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di quella data. Gli interessati potranno consultare il bando completo e accedere alle informazioni relative alla gara attraverso l’albo pretorio digitale del Comune di Doues.

Il Bando di Gara è Disponibile Online

Tutti i dettagli relativi alla gara, comprese le modalità di partecipazione e le specifiche tecniche, sono consultabili online, sulla pagina dell’albo pretorio digitale del Comune di Doues, al seguente link: [AVVISO DI AFFITTO AZIENDA].

Obiettivo della gara: favorire la crescita della comunità

Il bando di gara lanciato dal Comune di Doues mira non solo a garantire una gestione efficiente e sostenibile del Centro Sportivo, ma anche a favorire un’offerta di servizi che rispondano alle esigenze della popolazione. La gestione del centro sportivo diventa così un’opportunità per incentivare lo sport, la socializzazione e il benessere dei cittadini, offrendo un luogo di aggregazione e svago per le famiglie, i giovani e tutte le persone che vogliono trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente salutare e ben strutturato.

Inoltre, il bando rappresenta un’occasione per gli operatori locali e le aziende del settore di entrare in contatto con l’Amministrazione Comunale, contribuendo attivamente alla gestione di una risorsa preziosa per la comunità.

Come partecipare

Per partecipare alla gara, gli interessati devono presentare la propria domanda entro il termine stabilito, seguendo le modalità indicate nel bando. La documentazione completa, con tutte le informazioni relative ai requisiti e alle condizioni di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Doues.

Gli operatori interessati sono invitati a leggere attentamente l’avviso e a presentare la propria offerta secondo le linee guida indicate nel documento ufficiale.

Il bando di gara per la gestione del Centro Sportivo Comunale di Doues rappresenta un’importante opportunità per dare nuova vita alla struttura, promuovendo sport e aggregazione sociale. Con un contratto a lungo termine e la possibilità di proroghe, il Comune punta a garantire una gestione stabile e duratura, a beneficio della comunità e del territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 23 aprile 2025: un’opportunità che, con ogni probabilità, attirerà l’interesse di numerosi operatori del settore.

L’avviso di gara integrale è consultabile sull’albo pretorio digitale del Comune di Doues al seguente link: AVVISO DI AFFITTO AZIENDA