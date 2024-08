Renzo Testolin: 'La visita dell'Ambasciatore USA rafforza i legami con la Valle d'Aosta'

Durante la recente visita in Valle d'Aosta dell’Ambasciatore degli Stati Uniti, Jack Markell, il presidente della regione, Renzo Testolin, ha sottolineato l’importanza di questo incontro come un'opportunità per rafforzare i legami tra la nostra regione e gli Stati Uniti. Testolin ha spiegato che, grazie al colloquio con il Console, sono emersi punti chiave per consolidare l'amicizia tra i due territori e sono state gettate le basi per future collaborazioni.

L’Ambasciatore Markell è stato accolto in due luoghi emblematici della regione: l’Area megalitica di Aosta, testimone di seimila anni di storia, e il Skyway, simbolo dell'innovazione e del desiderio di far conoscere la Valle d’Aosta a livello globale. Testolin ha evidenziato come questi siti rappresentino non solo la ricchezza storica e culturale della regione, ma anche il suo spirito di innovazione e apertura verso il mondo.

Il presidente ha rimarcato che, nonostante le dimensioni contenute della Valle d'Aosta, la regione è radicata in principi profondi, come la cultura della montagna e l’identità bilingue, dovuti alla sua posizione di confine con la Francia. Questo territorio, nel corso della sua storia, ha sempre prosperato grazie a uno spirito di solidarietà e accoglienza, elementi considerati fondamentali per lo sviluppo e la salvaguardia della comunità. Testolin ha concluso sottolineando come la Valle d'Aosta, con la sua storia e il suo impegno verso il reciproco aiuto, si confermi un punto di riferimento al centro dell'Europa.