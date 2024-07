Fenis: Un milione di euro per il secondo lotto della riqualificazione di Chez Sapin

In avvio dei lavori la discussione si è incentrata sul prelievo di 4 mila euro dal fondo di riserva, destinati all’installazione di un container per la raccolta dei materiali derivanti dallo spazzamento stradale, situato nei pressi di Nus. Successivamente, è stata confermata la solidità degli equilibri di bilancio.

Una parte significativa della riunione è stata dedicata alla terza variazione del bilancio di previsione 2024/2026 e al Documento unico di programmazione semplificato. È emerso che un avanzo di amministrazione di 1.234.352 euro sarà investito in vari progetti: 25 mila euro per la mitigazione del rischio idrogeologico, 12 mila euro per l'acquisto di staccionate stradali in legno, 5 mila euro per attività per anziani e 1.200 euro per attrezzature scolastiche per la scuola dell'infanzia.

Tuttavia, il progetto più rilevante è il secondo lotto della riqualificazione di Chez Sapin, che assorbirà circa 1 milione di euro. Questo intervento prevede il miglioramento degli spogliatoi e l’ampliamento della sala della banda. L’amministrazione spera di avviare i lavori entro la primavera del prossimo anno, se le gare per l’assegnazione del cantiere saranno completate entro la fine dell’anno.

Altro punto cruciale è stata l'approvazione di una richiesta da parte della società Deval spa per la creazione di servitù di un elettrodotto su terreni comunali in località Baraveyes. Questa operazione comprende l'installazione di una cabina elettrica e delle relative linee, nonché il ripristino delle aree e strade circostanti.

Infine, l'ultimo argomento trattato è stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 24.500 euro per interventi di emergenza a Clavalité, necessari a seguito di danni causati da eventi meteorologici estremi del giugno scorso. I lavori hanno incluso il ripristino del flusso idrico del torrente tracimato, la pulizia delle strade e la ricostruzione degli attraversamenti danneggiati.

In sintesi, il Consiglio comunale di Fénis ha affrontato una serie di questioni cruciali per il miglioramento della comunità, con un focus particolare su interventi infrastrutturali e di sicurezza.