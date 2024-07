GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’un financement extraordinaire pour l’année 2024 à la Fondation « Institut Agricole Régional », se chiffrant à 600.000,00 euros, pour la réalisation de travaux d’entretien extraordinaire sur les terrains de sport desservant le pôle scolaire et d’accueil de la Fondation.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Nell’ambito della priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività” del Program­ma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e in sinergia con gli interventi promossi a valere il PNRR, è stata approvata la Scheda Progetto “Valle d’Aosta Web”, volta alla strutturazione del nuovo sito dell’Amministrazione regionale. Così come è stata approvata l’istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale con funzioni anche di Comitato di pilotaggio deputato a sovraintendere all’attuazione del progetto.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la costituzione della rete regionale delle “Scuola VdA che Promuove Salute” tra l’Assessorato competente in materia di istruzione e le istituzioni scolastiche, in raccordo con l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, in attuazione del Piano regionale della Prevenzione, dal quale è stato declinato un Protocollo di accordo, finalizzato allo sviluppo di “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute” e alla definizione del “Documento regionale di pratiche raccomandate”. In particolare, è stato definito di strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e permanente che includa la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, includendo auspicabilmente anche i servizi per la prima infanzia e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Sono state approvate le modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2023/2024, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti iscritti a corsi universitari presso gli Atenei valdostani o al corso di Infermieristica presso l’Università degli Studi di Torino sede di Aosta.

La Giunta ha altresì deliberato le modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2023/2024, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti universitari valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione. Possono presentare domanda gli studenti iscritti regolarmente nell’anno accademico 2023/2024 a uno dei seguenti corsi fuori dalla Regione:

corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico, anche di Università telematiche. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;

corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite;

corsi di Scuole superiori per Interpreti e Traduttori;

corsi analoghi a quelli soprariportati presso Istituti esteri.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi e servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta per il periodo dal 01/01/2025 al 31/07/2025.

È stato anche approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, per le quali si prevede la creazione, anche ad integrazione di eventuali sportelli già esistenti, di uno sportello territoriale dedicato.

Il periodo di coprogettazione va dal 01/01/2025 al 31/12/2026.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 955 in data 28 settembre 2020, in attuazione del format aggiornato per la definizione del Nuovo Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego prodotto dall’Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai sensi dell’accordo di cooperazione tra Regione e Comune di Chamois per la gestione della Funivia e della teleferica regionali, il Comune di Chamois è stato autorizzato a realizzare, nel corso del 2024, interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Buisson-Chamois, in comune di Antey-Saint-André, di proprietà regionale, per una spesa di 7.500 euro, e ad acquistare un mezzo polivalente per la manutenzione del parcheggio e la movimentazione di merci sulla linea, per una spesa di 52.500,00 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione, per l’anno 2024, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. Le imprese possono presentare la domanda per la concessione dei contributi da venerdì 16 agosto 2024 a venerdì 11 ottobre 2024.

L’impegno di spesa previsto è di 700 mila euro.