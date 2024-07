Gressan: Nuovamente istituito il servizio scuolabus in collina

Tra le comunicazioni del sindaco Michel Martinet, è stata annunciata la re-istituzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della collina, a causa dell'aumento degli studenti residenti nella zona alta del comune. Il servizio comprenderà assistenti durante le corse verso e da scuola.

In risposta alla mancanza di farmacisti a Pila, il Comune ha deciso di avviare un servizio di recapito farmaci a domicilio, con i cittadini che potranno fare riferimento alla Farmacia del Pont Suaz. Inoltre, per supportare Cogne, colpita economicamente dall’alluvione di giugno, Gressan ha collaborato con Cogne e Aosta per organizzare una serata musicale a Cogne ad agosto. Questo evento è parte di un protocollo d’intesa per lo sviluppo turistico e ambientale.

È stato approvato l’assestamento del Bilancio di previsione pluriennale 2024/26, con la verifica degli equilibri per l’anno 2024, e la seconda variazione al Bilancio. Le entrate aggiuntive di 84mila euro provengono principalmente dal recupero di evasioni Imu. Le spese aggiuntive includono 7mila euro per il trasporto scolastico, 10mila per l'evento di agosto, 7mila per la manutenzione delle scuole, e altre voci per un totale di spese in conto capitale di circa 67mila euro, destinate a lavori e miglioramenti in diverse strutture comunali.

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (Dups) 2024/26 è stato aggiornato, modificando la pianta organica e il programma triennale di servizi e forniture. È stato approvato anche il Dups per il triennio 2025/27, con il reinserimento della riqualificazione di Casa Crétaz, e l’attenzione a servizi territoriali e valorizzazione delle convenzioni.

È stato approvato il Regolamento per l’inventario dei beni comunali e il Regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Questi regolamenti sono in linea con la normativa vigente e formalizzano prassi già adottate.

Infine, è stata approvata la convenzione con il Consorzio irriguo di Gressan per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture consortili coperte da infrastrutture comunali, regolamentando i rapporti tra le due parti. È stato adottato anche il testo definitivo della 23a variante al Piano Regolatore Generale Comunale, che riguarda modifiche cartografiche e normative per la realizzazione di una concimaia comunale e una stalla in collina.