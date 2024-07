Oggi gran debutto del 27° Gran Paradiso Film Festival

La cerimonia di apertura si terrà in presenza al Castello di Aymavilles

Si apre il sipario sulla 27a edizione del Gran Paradiso Film Festival, un evento che promette di essere un faro di riflessione e speranza in un momento segnato da sfide inaspettate. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà, questa sera 22 luglio 2024, al Castello di Aymavilles e, in simultanea, a Cogne e Rhêmes-Notre-Dame, mentre la Strada Regionale 47 resta chiusa a causa delle alluvioni devastanti del 29 e 30 giugno. Nonostante le difficoltà logistiche, il festival non mancherà di offrire una ricca esperienza culturale e una significativa riflessione sui temi dell’edizione: “Storia e Memoria”.

La cerimonia di apertura sarà un momento di intenso significato, con l’intervento del Presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. Mercalli offrirà una panoramica sulle recenti alluvioni di Cogne, mettendole in relazione con fenomeni storici come la piccola età glaciale e il riscaldamento globale. Questo intervento introdurrà una tavola rotonda con le istituzioni coinvolte nell’emergenza alluvionale, offrendo un’opportunità per discutere le risposte e le sfide legate alla crisi ambientale.

Sophie Borney, giovane danzatrice di talento, sarà tra i protagonisti della serata con una performance evocativa ispirata alla connessione con la natura, sulla colonna sonora originale del Festival “Gran Paradiso - Your World is Mine”, composta dalla musicista svedese Olivia Ahltorp. La sua esibizione si preannuncia come un forte messaggio di sensibilizzazione e speranza per la ripartenza.

In streaming a Cogne

Il festival avrà anche il piacere di presentare il programma della manifestazione e i film in concorso, che spaziano dai temi intimi e riflessivi a quelli avventurosi e coinvolgenti. In apertura, il Concorso Internazionale vedrà la proiezione di “The Elephant Whisperers”, un documentario cortometraggio premiato agli Oscar 2023. La regista Kartiki Gonsalves saluterà il pubblico con un videomessaggio, presentando il suo debutto cinematografico, il primo film indiano a vincere in questa categoria. Seguirà “Vivre avec les loups” di Jean-Michel Bertrand, un viaggio delicato e dinamico che ci invita a riconsiderare il lupo e il suo ruolo nell’ecosistema.

L'attesa è alta anche per l’intervento dell’economista Carlo Cottarelli, previsto per martedì 23 luglio alle ore 18.00. Cottarelli presenterà il suo libro “Dentro il palazzo”, un’analisi sincera delle istituzioni italiane arricchita da ironia e aneddoti personali.

In streaming a Rhêmes-Notre-Dame

Tutti gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti e aperti al pubblico su prenotazione. Per dettagli sulla programmazione e per effettuare prenotazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale del festival www.gpff.it e il sito di Fondation Grand Paradis www.grand-paradis.it.

Il festival è un progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato in collaborazione con l’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, con il sostegno di diverse istituzioni regionali e nazionali, e con la partecipazione di numerosi enti locali e associazioni. La sponsorizzazione tecnica è a cura di Montura.