Sabato 27 e domenica 28 luglio l’ANPI impegnata in tre commemorazioni

L’Associazione Nazionale Partigiani dopo la grande partecipazione alla pastasciutta antifascista organizzato due appuntamenti nelle giornate di sabato 27 luglio a Issime e Saint-Nicolas e partecipa alla commemorazione di Terre Noire di domenica 28 luglio 2024.

A Issime , come ogni anno, ricorderemo – con rappresentanze ANPI locali, del biellese e del vicino canavese – la storica battaglia della valle del Lys, avvenuta il 25 luglio ’44, con il concorso di formazioni valdostane e piemontesi, che costituì una delle più decise e brillanti azioni partigiane in Valle d’Aosta. Una battaglia che costò molto in termini di caduti e feriti, ma dimostrò, pur non vinta, alle forze nazifasciste le capacità militari e la forza strategica delle formazioni partigiane.

L'appuntamento è alle ore 11 al cippo in ricordo dei caduti. Ulteriori eventi sono organizzati mercoledì 24 e giovedì 25 luglio a Ivrea, Perloz e Gressoney-Saint-Jean, come da locandina allegata.

A Saint-Nicolas si terrà invece un evento volto a ricordare la “Banda Vertosan”. All’ufficialità del momento commemorativo tenuto con la messa nella cappella dei partigiani caduti durante l’eccidio nazifascista del 30 luglio 1944, si affiancherà, per il deciso anno consecutivo e grazie al supporto di Anna Castiglion e Marco Vagneur, un’iniziativa collaterale, nel villaggio di Vens, atta a approfondire, diffondere e mantenere viva la memoria.

Quest’anno saranno le letture curate dalla compagnia teatrale Passe Partout e la voce di Giorgio Pilon verrà ripercorso quanto avvenuto nella tragica giornata di scontri a fuoco innescati dall’attacco nazifascista contro la vasta area controllata dalla formazione partigiana Vertosan attorno a Saint-Nicolas.





Domenica 28 luglio sarà la volta della commemorazione di Terre Noire dove l’ANPI della Valle d’Aosta, la F.N.D.I.R.P. e l’ANACR Savoie, in collaborazione con il Comune di La Thuile organizzano la cerimonia di commemorazione dell’eccidio perpetrato dalle truppe tedesche nell’agosto 1944 dove vennero fucilati ventotto persone.

Dans la nuit du 22 au 23 août 1944, l’abbé Georges Muyard, pionnier et héros de la Résistance, était emmené en otage par les Allemands se repliant vers l'Italie, avec 16 jeunes de Moûtiers et 4 de Pomblière Saint Marcel. Viendront s’ajouter, au cours de la route en direction du Petit Saint Bernard, trois habitants de Bourg Saint Maurice, deux de Séez et un de Bozel. Monseigneur Terrier, l’évêque de Tarentaise, monté à vélo jusqu’à Bourg Saint Maurice, tentera une dernière médiation mais sans réussir à voir les otages et donc sans résultat. Les otages ont été assassinés, probablement le 23 ou le 24 août, à Terre Noire, en Val d’Aoste. Les corps, regroupés dans deux charniers, seront retrouvés le 21 juillet 1945. La sépulture des martyrs eut lieu le 28 juillet 1945 en présence d’une foule impressionnante. Ce fut l’hommage solennel de toute la vallée. Dans le cimetière de Moûtiers, un monument a été élevé à leur mémoire ; les corps de la plupart d’entre eux reposant désormais au pied de ce monument. Celui-ci est dominé par un grand V qui enserre une Croix de Lorraine; il a été inauguré le 1er septembre 1946.