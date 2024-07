I disagi per creare il bello fanno flettere il gradimento del Sindaco Nuti

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, non ha mai avuto paura di affrontare le critiche. Ad Aostacronaca.it, ha detto chiaramente, commentando la recente Governance Poll 2024, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore: “Mi aspettavo una diminuzione del consenso dopo le note polemiche sulla ciclabile e dintorni. In realtà, l'impatto risulta davvero contenuto. Va detto che, dell'enorme lavoro che stiamo svolgendo, s'iniziano a vedere i risultati solo ora: i conti si fanno alla fine, pronto ad accettare qualunque verdetto. Ciò che conta sono le opere, che si apprezzeranno col tempo, non le persone: queste passano.”

È proprio questa determinazione che caratterizza l’operato della giunta Nuti. Le ambiziose iniziative urbanistiche stanno trasformando la capitale della Valle d'Aosta, portando a cambiamenti significativi nella vivibilità e nella sicurezza della città. Nonostante i disagi temporanei causati dai cantieri, la visione a lungo termine del sindaco punta a una Aosta più moderna e funzionale.

La recente Governance Poll 2024, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, ha piazzato Nuti al 51° posto, con un gradimento del 52,5%, solo 0,8 punti in meno rispetto all'anno precedente. In un contesto nazionale dove molti sindaci vedono calare il loro consenso, questo risultato è tutt'altro che negativo. La diminuzione di gradimento è stata una costante per molti primi cittadini, con solo uno su quattro che ha visto un aumento del consenso.

Nuti è consapevole dei sacrifici necessari per migliorare Aosta e accetta con pragmatismo il temporaneo calo di popolarità. “I conti si fanno alla fine, pronto ad accettare qualunque verdetto,” ha ribadito il sindaco. Questa filosofia è la chiave del suo approccio: guardare oltre le critiche immediate per raggiungere obiettivi di lungo termine.

Il lavoro della giunta Nuti è già visibile in molti progetti completati e in corso. La riqualificazione urbana, le nuove piste ciclabili, e il miglioramento della sicurezza sono solo alcuni dei tasselli di una visione complessiva che mira a trasformare Aosta in una città più moderna e accogliente. La sua convinzione che “ciò che conta sono le opere, che si apprezzeranno col tempo, non le persone: queste passano,” dimostra la sua dedizione a un futuro migliore per tutti gli aostani.

Nonostante le difficoltà e le polemiche, l’impegno di Nuti e della sua squadra rimane saldo. È questa determinazione che, nel lungo periodo, farà la differenza, mostrando che i disagi di oggi sono solo un piccolo prezzo da pagare per una Aosta più bella e sicura domani.