FUNT parte capitale 2024: nuove opportunità per il turismo in Valle d'Aosta

"Il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT) di parte capitale rappresenta un'importante opportunità per gli Enti locali della Valle d'Aosta per migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei luoghi di interesse turistico, valorizzando il territorio e favorendo lo sviluppo economico locale". Lo dichiara l'Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques in occasione dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

Con la deliberazione n. 763 del 1° luglio 2024, la Giunta Regionale ha infatti approvato l'avviso per la concessione di contributi a valere sulle risorse del FUNT parte capitale 2024, per un importo complessivo di 871.500,00 euro.

Gli Enti locali valdostani potranno presentare le proprie proposte progettuali entro il 31 luglio 2024, utilizzando la modulistica dedicata disponibile sul sito della Regione: https://www.regione.vda.it/asstur/avviso_Funt_parte_capitale_2024/default_i.aspx.

Quest'anno, il FUNT parte capitale pone particolare attenzione a diversi ambiti strategici per lo sviluppo del turismo in Valle d'Aosta:

Smart Tourism e nuove tecnologie: valorizzare l'innovazione digitale per migliorare l'esperienza turistica e promuovere il territorio.

valorizzare l'innovazione digitale per migliorare l'esperienza turistica e promuovere il territorio. Accessibilità: abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i luoghi turistici fruibili a tutti, comprese le persone con disabilità.

abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i luoghi turistici fruibili a tutti, comprese le persone con disabilità. Destagionalizzazione: ampliamento dell'offerta turistica oltre il periodo estivo, per distribuire i flussi turistici durante tutto l'anno.

ampliamento dell'offerta turistica oltre il periodo estivo, per distribuire i flussi turistici durante tutto l'anno. Investimenti e infrastrutture per i percorsi turistici: creazione di reti di percorsi in collaborazione con le imprese locali, per valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali della Valle d'Aosta.

Le proposte progettuali, di importo minimo di 200.000 euro, dovranno essere strutturate almeno a livello di progetto di fattibilità tecnico-economica. Il sostegno massimo erogabile dal FUNT parte capitale non potrà superare il 50% delle spese ammissibili del progetto presentato.

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande, consultare l'avviso pubblicato sul sito della Regione:

https://www.regione.vda.it/asstur/avviso_Funt_parte_capitale_2024/default_i.aspx.

"Il FUNT parte capitale rappresenta un'importante risorsa per gli investimenti del settore turistico in Valle d'Aosta", conclude l'Assessore Giulio Grosjacques. "Invito gli Enti locali a presentare proposte progettuali innovative e ambiziose, che contribuiscano a valorizzare il nostro territorio e ad offrire un'esperienza turistica sempre più ricca e di qualità".