Apre il Castello di Introd con visite guidate notturne, proiezioni ed eventi speciali

Si tratterà di una stagione di transizione, alla scoperta di un castello che sarà ulteriormente valorizzato nel 2025. La proposta di fruizione del Castello affidata a Fondation Grand Paradis prevede per la stagione estiva visite diurne, notturne ed eventi.

Dopo il successo riscosso dall’iniziativa lanciata per la prima volta lo scorso anno, Fondation Grand Paradis ripropone "Château d’Introd - Au clair de la lune", le visite guidate notturne presso il suggestivo castello posto all’imbocco delle valli di Rhêmes e Valsavarenche.

Ogni mercoledì, a partire dal 10 luglio fino al 28 agosto, con due turni disponibili, alle 21:00 e alle 22:00, i visitatori - accompagnati da esperte guide turistiche - avranno l'opportunità di esplorare gli affascinanti interni del Castello a lume di lanterna, immergendosi in un’atmosfera insolita.

Per partecipare all'evento è necessario prenotare e acquistare, al costo di 8 euro, il Fondation Grand Paradis Pass, che darà la possibilità di accedere anche a tutti gli altri siti culturali e naturalistici gestiti da Fondation Grand Paradis entro un anno dalla data di acquisto. Durante le stesse giornate, sarà possibile visitare il Castello anche in orario diurno, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, con visite guidate ogni ora.

A questa offerta si aggiungono altri appuntamenti speciali: nell’ambito della Trilogia dei Castelli del 27° Gran Paradiso Film Festival, il cui programma verrà annunciato a breve in una conferenza stampa, il Castello ospiterà tre serate di cinema e natura - l’8, il 9 e il 10 agosto - proponendo, oltre alle visite guidate diurne, una fruizione diversa di questo sito culturale d’eccezione. Prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito.

Le prenotazioni per "Château d’Introd - Au clair de la lune" sono possibili entro le ore 12.00 del giorno della visita. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni: info@grand-paradis.info; www.grand-paradis.it; www.gpff.it/