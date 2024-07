Tajani attacca la Lega sull'abolizione dell’obbligo vaccinale per i bambini

Antonio Tajani, durante il Consiglio nazionale di Forza Italia, ha confermato il solido supporto della famiglia Berlusconi al partito, smentendo le voci di fratture interne. Tajani ha dichiarato, come riportato da affaritaliani.it: “Ringrazio per il sostegno che anche oggi mi ha ribadito Marina Berlusconi, a nome della famiglia, ha confermato il sostegno alla nostra azione politica. Abbiamo sorriso con lei di quanto dicevano che ci sarebbe stata una frattura.” Il leader di FI ha proseguito: “È un segno di debolezza degli avversari. Marina Berlusconi ha confermato anche oggi che la famiglia continuerà nel rispetto dei ruoli a condividere le politiche di Forza Italia.”

Questa dichiarazione di Tajani ha avuto l’obiettivo di rassicurare i membri del partito sulla stabilità e l’unità della loro leadership, rispondendo alle speculazioni su possibili divisioni interne. Ha sottolineato che il supporto continuo della famiglia Berlusconi rappresenta un elemento cruciale per la coesione e la forza del partito.

Tajani ha poi introdotto una nuova iniziativa: la creazione di un Osservatorio sull’autonomia differenziata. Ha spiegato che l’Osservatorio non sarà un semplice gruppo di studio ma una struttura politica incaricata di valutare politicamente e intervenire qualora ci fossero distrazioni nell’applicazione della riforma. Questo organismo avrà il compito di monitorare l’applicazione della riforma dell’autonomia regionale, un tema molto dibattuto e di grande rilevanza politica.

Nel suo discorso, Tajani ha espresso forti critiche verso la proposta della Lega di rimuovere l’obbligo vaccinale per i bambini. “Non ci può essere una scelta parlamentare su come si combatte il morbillo. Bisogna riflettere prima di parlare,” ha affermato, sottolineando l’importanza di affidare tali decisioni agli esperti medici piuttosto che ai politici. Ha aggiunto: “Non sono medico, sono ignorante in medicina, ma se devo vaccinare i miei nipoti lo chiedo al medico non a Martusciello o Schifani. Il tema della salute è fondamentale.”