GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha designato Massimo Scarrone in qualità di Presidente del collegio sindacale e Davide Casola quale sindaco supplente della società Compagnia Valdostana delle Acque-CVA SpA.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la versione del “Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) degli interventi relativi ai servizi essenziali nelle aree interne della Valle d’Aosta”, nell’ambito della politica regionale di sviluppo 2014/20 ed estensione dell’applicazione dello stesso agli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi.

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni”. La principale finalità è quella di razionalizzare e ottimizzare la pianificazione e la realizzazione dei siti attrezzati per radiotelecomunicazioni e delle postazioni di proprietà pubblica, promuovendone l’unitarietà della gestione.

È stato poi approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione riguardante l’“Approvazione del Piano pluriennale 2024-2026 per lo sviluppo del sistema informativo regionale e la relativa attuazione delle linee guida per l’agenda digitale in Valle d’Aosta”. Il documento è composto da due sezioni: la prima propone strategie e obiettivi per promuovere il processo di trasformazione digitale della regione, mentre la seconda presenta alcune delle progettualità più rilevanti che saranno realizzate.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture agricole in località Planaz Dessous, nel Comune di Fontainemore, e in località Courts nel Comune di Lillianes. Nello specifico, sono previsti gli interventi di messa in opera di due barriere paramassi ad alto assorbimento per contrastare le dinamiche di crollo dal versante a protezione delle infrastrutture stradali, agricole e residenziali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite dell’Assessorato, al progetto “Viabola 2.0” nell’ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2, cooperazione tra organizzazioni e istituzioni. Il progetto K2 “VABIOLA 2.0” mira a migliorare le biografie linguistiche degli studenti, integrando il riconoscimento del plurilinguismo e delle competenze interculturali nell'istruzione. Attraverso un'applicazione, una formazione specifica e una comunicazione mirata, Vabiola 2.0 promuove un'educazione inclusiva che valorizza tutte le lingue e rafforza l'impegno civico. L'applicazione aiuta gli studenti ad analizzare i loro percorsi di apprendimento e contribuisce al miglioramento della mobilità europea e internazionale.

È stato approvato l’allestimento, negli spazi del foyer della Biblioteca regionale di Aosta, della Mostra con ingresso gratuito “Routes et anciens hospices en Vallée d’Aoste: le fonds Marguerettaz des archives historiques régionales d’Aoste/Strade e antichi ospizi in Valle d’Aosta: il Fondo Marguerettaz dell’archivio storico regionale di Aosta”. Si tratta di una Mostra sugli antichi ospizi in Valle d’Aosta in occasione della Giornate europee del patrimonio 2024 che hanno per titolo Strade, reti e connessioni. L’esposizione si compone di due parti distinte, una generale sul valore delle strade e dell’ospitalità in Valle d’Aosta nel corso dei secoli, l’altra specifica descrittiva di alcuni ospizi sorti sui due assi di transito principali della Valle d’Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione della strada regionale n. 14 nel Comune di Saint-Marcel per una spesa complessiva di 650 mila euro. Gli interventi si inseriscono nell’ambito di quelli promossi dall’Amministrazione regionale per l’incremento della sicurezza stradale, oltre che la valorizzazione e fruizione integrata dell’area di sosta comunale e del Centro Agricolo Dimostrativo e Sperimentale di proprietà regionale. Tale intervento è connesso con il progetto di riqualificazione dell’area di accesso al centro agricolo dimostrativo, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’area di fermata dei mezzi di trasporto pubblico, nonché dei bus visitatori del centro.